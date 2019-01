Stiri pe aceeasi tema

- Scurgeri de propilena dintr-un vagon, in Gara Rosiorii de Vede in Eveniment / on 08/01/2019 at 18:26 / Calatorii din Gara Rosiori Nord au fost evacuati, iar energia electrica a fost intrerupta, dupa ce au fost observate scurgeri de propilena dintr-un vagon cisterna, informeaza ISU Teleorman.…

- Potrivit ISU Teleorman, pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, s-a produs un accident rutier grav, cu trei victime. "Doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, declarati decedati de personalul SAJ, au fost incarcerati, acestia fiind eliberati din caroseria deformata cu ajutorul accesoriilor de descarcerare.…

- Mașina facuta scrum la Orbeasca de Sus in Eveniment / on 20/12/2018 at 11:59 / Pompierii militari au intervenit, miercuri seara, pentru stingerea unui autotursim cuprins de flacari, la Orbeasca de Sus. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese intreaga mașina, fara a fi inregistrage victime,…

- La un pas sa ramana fara casa, din cauza unei afumatori improvizate in Eveniment / on 08/12/2018 at 23:09 / O familie din localitatea Scrioastea a fost la un pas de a-si pierde casa, in prag de sarbatori, dupa ce scanteile sarite dintr-o afumatoare improvizata au aprins materialele combustibile aflate…

- Accident rutier pe E70, la Roșiorii de Vede; o persoana a ramas incarcerata in Eveniment / on 06/12/2018 at 16:21 / O persoana a avut nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare pentru a fi scoasa dintre fiarele contorsionate ale mașinii, in urma unui accident rutier petrecut, cu puțin…

- Numarul localitaților aflate sub supraveghere din cauza pestei porcine africane a crescut la noua, dupa ce in județul vecin, Teleorman, au fost descoperite noi cazuri de pesta porcina, la mistreți, chiar la granița cu județul Olt. Medicii veterinari din Olt ...

- Accident rutier in municipiul Alexandria/ O persoana a ramas incarcerata in Eveniment / on 02/11/2018 at 21:13 / O persoana a avut nevoie de interventia echipajului de descarcerare al pompierilor militari pentru a fi scoasa dintre fiarele contorsionate ale masinii, in urma unui accident petrecut,…