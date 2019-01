Stiri pe aceeasi tema

- Scurgeri de propilena dintr-un vagon, in Gara Rosiorii de Vede in Eveniment / on 08/01/2019 at 18:26 / Calatorii din Gara Rosiori Nord au fost evacuati, iar energia electrica a fost intrerupta, dupa ce au fost observate scurgeri de propilena dintr-un vagon cisterna, informeaza ISU Teleorman.…

- Un autotren incarcat cu material lemnos s-a rasturnat, sambata, pe DN 17 (E58), in zona localitatii Piatra Fantanele, soferul fiind transportat la Centrul de Primiri Urgente din Vatra Dornei. Traficul pe drumul care leaga Vatra Dornei de Bistrita este ingreunat informeaza news.ro.Potrivit…

- Un incediu puternic a izbucnit luni la o casa din localitatea Cernica, langa Bucuresti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, cinci autospeciale intervin pentru stingerea incendiului, existand riscul de extindere.Potrivit primelor informatii, o persoana a decedat, dupa ce tavanul…

- Pompierii intervin, vineri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la filtre de polietilena de la un turn de racire din incinta combinatului Azomures din Targu Mures. Reprezentantii ISU Mures spun ca nu s-au semnalat victime si ca incendiul nu reprezinta un pericol pentru populatie,…

- Accident cu un TIR și doua autoturisme la ieșirea de pe A1, in zona Carrefour. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, nu sunt persoane incarcerate și nici nu solicita ingrijiri medicale. La fața locului intervine Det. Bradu cu o autospeciala și SMURD B2 de la Det. Pitești.…