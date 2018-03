Alertă în Franța! Un bărbat a vrut să intre cu mașina într-un grup de soldați Este alerta in sudul Franței, dupa ce un șofer a incercat sa intre cu mașina intr-un grup de soldați care faceau jogging in apropierea bazelor militare. Soldații s-au aruncat intr-un șanț pentru a nu fi loviți de automobilul Peugeot care se indrepta cu viteza spre ei. Incidentul a avut loc langa Grenoble, in Varces-Allieres-et-Risset. Atacul vine la scurt timp dupa luarea de ostatici din sud-vestul Franței, petrecuta pe 23 martie, in care au murit patru persoane, printre care și un polițist, scrie BBC News. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

