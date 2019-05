Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat retinea marti cinci persoane ostatice, intr-o tutungerie, la Blagnac, in apropiere de Toulouse, dezvaluie La Depeche du Midi, o informatie confirmata de o sursa din cadrul politiei pentru Le Figaro, care scrie, citand o sursa din cadrul politiei, ca pista terorista este, pentru moment,…

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain a devenit campioana a Frantei, pentru a sasea oara in ultimii sapte ani, dupa ce Lille, singura care mai avea sanse teoretice sa o ajunga, a remizat duminica la Toulouse,...

- Un individ inarmat a sechestrat, joi dupa-amiaza, mai multe persoane intr-un supermarket din Franta, dar ostaticii au fost eliberati prin interventia fortelor de ordine, relateaza presa franceza, citata de mediafax.

- Spania a folosit un jucator ineligibil in ultima ediție a Rugby Europe International Championship. “Stejarii” au fost eliminați de la Cupa Mondiala din acest an, din cauza ca l-au utilizat fara drept de joc pe tongalezul Sione Faka’osilea. In mai anul trecut, rugby-ul romanesc a primit un verdict devastator:…

- Douazeci si sase de membri ai echipajului si un pasager de pe o nava comerciala sub pavilion italian la bordul careia a izbucnit un incendiu au fost salvati in noaptea de duminica spre luni in largul coastelor bretone (Finistere, vestul Frantei), au anuntat luni autoritatile

- Un barbat a fost impuscat de politie marti la Marsilia, in Franta, dupa ce a ranit cu cutitul patru persoane, relateaza site ul laprovence.com citat de Agerpres.roConform unor informatii obtinute de publicatia citata, un individ a ranit cu o arma alba patru persoane pe principala artera din centrul…