- Alerta in Olanda, O masina a intrat in multime, duminica, in timpul ceremoniei de decernare a premiilor a competitiei de autocross desfasurata la Leende. Politia susține ca soferul in varsta de 21...

- Un barbat de 42 de ani din comuna Morunglav, județul Olt, a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat intr-o curba, din cauza vitezei. Alți doi barbați au fost raniți.Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DN 65. Potrivit…

- Un virus extrem de periculos face victime in Romania.Numarul persoanelor infectate a crescut și au fost inregistrate doua decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Mai mulți tineri au devenit victime ale unei noi metode de furt folosite de hoti in Franta. Multi dintre ei au ajuns la spital. Politia a avertizat populatia si a postat un mesaj pe retelele de socializare.

- O ancheta a fost deschisa in localitati din regiunea central-estica a Frantei dupa sase cazuri de intoxicare in cazul unor tineri care au prezentat stari comatoase sau letargice, devenind o prada usoara pentru furt, dupa ce au fumat tigari care le fusesera

- Autoritatile din regiunea Ile-de-France au decis luni sa ridice alerta "portocalie" de canicula emisa saptamana trecuta din cauza temperaturilor record pentru luna iunie inregistrate in majoritatea zonelor din Franta, relateaza AGERPRES."Avand in vedere scaderea temperaturilor anuntata pentru…

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza...