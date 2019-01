Alertă în Franţa, mai multe explozii au avut loc la Paris Explozia puternica a fost provocata de o scurgere de gaze, din primele informații. Deflagrația a avut loc in arondismentul 9 din capitala Franței, iar numeroase echipaje au intervenit la fața locului. Cel puțin 15 persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, deflagrația a fost atat de puternica incat geamurile cladirilor din apropiere. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de explozie, in timp ce autoritațile au stabilit un perimetru de securitate, iar oamenii au fost sfatuiți sa nu se apropie.





