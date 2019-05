Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite duminica in Egipt, in urma unei explozii care viza un autobuz turistic, langa un muzeu nou construit in apropiere de piramidele din Giza, au anuntat doua surse de securitate, potrivit Reuters.Majoritatea celor raniți sunt turiști straini, au spus sursele.…

- O explozie care viza un autobuz in care se aflau turiști a avut loc duminica, in apropiere de Marele Muzeu Egiptean, aflat langa piramidele din Giza, potrivit unor surse, noteaza BBC. Agenția de știri Reuters raporteaza ca cel puțin 12 persoane au fost ranite in explozie. In autobuz erau turisti straini,…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite in urma exploziei unei grenade in nord-estul statului Assam din India, dar nicio grupare insurgenta nu a revendicat pana acum atacul, a anunțat poliția indiana, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Se anunța un nou mega-protest #Rezist! Mii…

- Cel putin trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o uzina chimica din regiunea Perm din centrul Rusiei, a informat luni agenția de stiri Interfax, care citeaza Ministerul rus pentru Situatii de Urgența, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc in timpul…

- Cel puțin 75 de persoane au fost arestate și 11 polițiști au fost raniți in urma altercațiilor produse in cadrul protestelor de vineri din capitala Algeriei, organizate pentru a arata nemulțumirea fața de regimul președintelui Abdelaziz Bouteflika, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Sute…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii.

- Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 40 au fost ranite ca urmare a unui incendiu izbucnit în gara din Cairo, capitala Egiptului, informeaza presa de stat, citata de Reuters. Potrivit unor surse ale forțelor de securitate, focul a izbucnit ca urmare a ciocnirii unui tren în stația…