Alerta in Delta Dunarii. Un incendiu a izbucnit la Mila 23. Pompierii, chemati in ajutor (galerie foto)

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta noapte in municipiul Tulcea, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea in aceasta noapte, in jurul orei 03:00, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Somova, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea Detasamentul de Pompieri Tulcea intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta seara la iesire din localitatea MIneri, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta 11 subofiteri intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata la iesire…

- Numai in cursul zilei de astazi, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina la 15 incendii.Potrivit ISU Delta, au ars aproximativ 87 de hectare de vegetatie uscata si vie, 2 anexe gospodaresti, aproximativ 60 de mp dintr…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Sarighiol de Deal, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta al Judetului Tulcea un echipaj din cadrul Statiei de Pompieri Babadag intervine in localitatea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care se manifesta in zona localitatii Mineri.Potrivit ISU Delta Tulcea, suprafata afectata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza sa intervina in zona localitatii Mineri pentru a limita efectele unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Satu Nou.Potrivit ISU Delta, incendiul se manifesta pe o suprafata…