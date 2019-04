Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina, prin serviciul 112, din cauza ca in scara unui bloc mirosea puternic a gaz. „Proprietarii nu erau acasa. A intervenit si o echipa de la Distrigaz, care a oprit alimentarea cu gaz la apartamentul respectiv, unde s-a constatat ca existau scapari de gaz. La fața locului au intervenit o autoscara, o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja. The post Alerta in cartierul Valea Cetații appeared first on NewsBV .