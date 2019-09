Alerta in Bucuresti dupa ce doua femei au fost atacate in strada. O victima se afla in stare grava la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din București cerceteaza doua cazuri de agresare a unor femei pe strada in cursul serii de marți. Aparent, atacurile nu au avut ca motivație jaful sau violul, iar polițiștii iau in considerare ipoteza ca agresiunile sa fi fost savarșite de aceeași persoana. ”In seara de 24 septembrie 2019, prin…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Ieud, județul Maramureș, a ajuns la spital cu arsuri grave noaptea trecuta dupa o cearta cu sotia sa de 43 de ani, care l-a incendiat, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramures. Victima a fost transportata la spital, cu arsuri gradul II si III, suferite…

- O femeie de 30 de ani și nepotul ei de șase ani au fost loviți pe o trecere de pietoni din orașul Lipova (jud. Arad) de un TIR condus de un șofer din București, transmite aradon.ro. Copilul a fost ucis pe loc, iar femeia a fost dusa in stare grava la spital. ”Astazi, in jurul orei 19.27, un barbat de…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost transportat in stare foarte grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce trecea strada prin loc nepermis, in localitatea Moeciu de Jos, județul Brașov. Potrivit pompierilor, copilul era in coma in momentul in care a fost preluat de echipajul SMURD,…

- Un polițist din București, aflat in concediu, a fost impușcat luni in padurea din comuna Mușatești, județul Argeș. Potrivit primelor informații, barbatul se afla impreuna cu un prieten și, la un moment dat s-a auzit o impușcatura, iar polițistul a cazut la pamant . Cel cu care era pe fondul de vanatoare…