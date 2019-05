Stiri pe aceeasi tema

- Mamele din Baia Mare sunt revoltate și iși exprima neputința reclamand ca un individ care ar fi agresat doi copii din oraș este lasat in libertate de catre autoritați. Raluca Matei Gherghel a postat pe rețelele de socializare un mesaj și mai multe fotografii realizate dupa o filmare. „ATENȚIE‼️ Parinți,…

- Moartea procurorului Ramona Bulcu a socat intreaga tara! Aceasta a lasat in urma o familie frumoasa, care isi plangerea pierderea. Acum, noi detalii halucinante ale sinuciderii sale ies la iveala.

- Miercuri, 10 aprilie, de la ora 16, in Salonul Artelor va avea loc o intalnire in cadrul proiectului regional „Familia de succes – Festivalul salamului din biscuiti”. Festivalul, ajuns la editia a VI-a, este organizat de Inspectoratul Scolar Maramures in colaborare cu Biblioteca Judeteana, sub coordonarea…

- Aseara, in jurul orei 20.00, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat politia ca a fost pe cale sa fie inselata. Femeia le-a precizat politistilor ca in jurul orei 17.30 a fost contactata pe telefonul fix de catre o persoana necunoscuta, care a pretins ca este politist, si care i-a transmis ca sotul…

- Politia este in alerta, dupa ce trei persoane ar fi fost ucise in Baia Mare, prin injunghiere, potrivit observator.tv.Intr unul din cazuri, o cearta a izbucnit intr o familie care locuieste pe strada Dulfu, iar sotia l ar fi omorat pe sot cu un ciocan, dupa ce barbatul ar fi atacat o cu un cutit. Femeia…

- Un barbat de 40 de ani din Irlanda, fost director de școala, și-a ucis soția și pe cei trei fii ai lui, iar apoi s-a sinucis. Crima ingrozitoare a avut loc in vara anului 2016. Alan Hawe a lasat in...