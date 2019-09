Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 13 septembrie, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad a fost gazda emisiunii „Tanar in Europa”, difuzata la Radio France International Romania. Transmisiunea a fost realizata...

- Ieri, 11 septembrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 27 de ani, din Lopadea Noua, care este banuit de savarșirea infracțiunii de distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul…

- Un barbat de 30 de ani, dim județul Arad, cautat de autoritațile din Austria pentru extradare, a fost prins marți, in municipiul Motru. Miercuri, acesta a fost audiat de procurorii din Craiova, urmand sa fie trimis in strainatate. „La data de 13 august, politistii de investigații…

- In Suedia a inceput procesul rapperului american ASAP Rocky, reținut in urma unui incident violent. Pentru artist a intervenit insuși președintele Donald Trump care l-a sunat pe șeful executivului de la Stockholm, insa fara succes.

- Un tanar din satul Nadab, Arad, gelos peste masura, si-a injunghit fosta iubita, live pe Facebook, apoi pe fratele acesteia. Mai multi oameni, printre care si un copil, au privit neputinciosi intreaga scena.

- Un nou atac sangeros a avut loc in vestul țarii, dupa cel din zona Fagetului provocat de un tanar drogat, care a ucis in bataie un om și a ranit alte cinci. In aceasta noapte, in localitatea Nadab, din județul Arad, un tanar in varsta de 32 de ani a injunghiat-o cu un cuțit pe […] Articolul Un nou atac…

- Ieri, 27 iunie, polițiștii de investigați criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de distrugere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca in seara zilei de 2 iunie 2019, ar fi…