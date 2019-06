Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane din Alba Iulia au fost înțepate pe strada cu obiecte ascuțite, cel mai probabil ace de seringa, au declarat pentru publicația locala Alba24.ro surse din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Alba.

- O femeie si un barbat s au prezentat la spitalul din Alba Iulia cu plagi, dupa ce au fost intepati pe strada de catre necunoscuti, cei doi reclamand acest lucru si Politiei, care are un cerc de banuiti, transmite Agerpres.roPurtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Alba, comisar Luminita…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea vegetatia uscata de pe strada Industriala 1 a fost cuprinsa de flacari."La incendiu intervine o autospeciala…

- Soferii aflati in trafic, in Vinerea Mare, in jurul orei 10.30, pe strada Marasesti din Alba Iulia, au avut de asteptat zeci de minute la bariera in drept cu calea ferata. Apoi, un tren marfar s-a oprit in dreptul acesteia, transmite un cititor Alba24. Din imagini se observa cum o persoana coboara din…

- Prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a declarat, joi, cu referire la cazul celor trei elevi injunghiati in plina strada, ca este vorba despre un incident izolat, potrivit Agerpres. El a dat asigurari ca in toate scolile sunt organizate frecvent actiuni de prevenire a actelor de violenta,…

- Premierul Viorica Dancila lipseste de la acest miting, afllandu-se intr-o vizita oficiala in Croația. Tot astazi, a avut loc și un incident, dupa ce o persoana a venit cu mesaje jignitoare la adresa PSD. Incident la mitigul PSD de la Craiova "In legatura cu acel eveniment, este…

- Alerta de securitate in Londra, dupa ce patru oameni au fost atacati in weekend cu un cutit, in plina strada. Doua dintre victime se afla la spital in stare critica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani si un tanar de 23 de ani, injunghiati in spate.

- Un porc a blocat traficul in centrul orașului Alba Iulia. Animalul, in greutate de circa 50-60 de kilograme, a sarit dintr-o rulota și a fugit speriat printre mașinile aflate in trafic. Un barbat s-a dus sa recupereze porcul. Cațiva tineri au vrut sa dea și ei o mana de ajutor la prinderea animalului,…