- La data de 22 mai 2019, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul ca, la secția UPU a Spitalului Județean de Urgența se afla o femeie care a declarat ca ar fi fost victima unui accident rutier. In urma investigațiilor efectuate de polițiști a rezultat…

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, în apropierea unei școli din orașul Galați. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul în piept. Deoarece ancheta este în plina…

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 10 pe strada Postei din Ploiesti, in zona unei treceri pentru pietoni. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane acuza dureri. Intr-una dintre masini se afla un sofer incepator. UPDATE: Din primele informatii, se pare…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri. Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom. Zona a fost izolata…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Politistii din Alba au descoperit si ridicat peste 750 de articole de imbracaminte susceptibile a fi contrafacute, aproape 10.000 de insemne ale unor marci protejate, aparatura si materiale folosite in activitatea de "inscriptionare" a hainelor, in urma unor perchezitii efectuate in Alba Iulia. La data…

- Zece persoane, audiate in cursul zilei de marti, au fost retinute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru infractiuni de camata, santaj si prostitutie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Fata de 10 persoane aduse ieri la sediul IPJ Vrancea pentru audieri a fost luata masura…