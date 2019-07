Alertă în Alaska! Temperaturi record în acest an! Aşa ceva nu s-a mai pomenit vreodată Este alerta in Alaska si asta dupa ce meteorologii au emis un avertisment fara precedent. Sunt așteptate temperaturi record in urmatoarele zile in statul american care era obișnuit sa indure frigul de origine polara. A fost inregistrat si recordul absolut de temperatura 32,2 grade Celsius asta in conditiile in care maxima precedenta de 29,4 grade Celsius a fost consemnata in urma cu 50 de ani. Conform CNN, intreaga luna iunie a batut toate recordurile in statul Alaska, fiind cea mai calda din toate timpurile asta in conditiile in care in mod normal in aceasta perioada a anului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

