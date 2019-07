Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a menținut soluția din prima instanța de anulare a decizei prin care profesorul Gheorghe Iana a fost demis din funcția de șef al Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistica Medicala din Spitalul Universitar și a stabilit daune de 10.000 lei. Decizia e definitiva potrivit…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Fostul ministru al Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, va sta dupa gratii. Aceasta a fost decizia Curtii de Apel Chisinau, care a examinat, în seara zilei de miercuri, contestatiile partilor împotriva sentintei primei instante,…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier. Pedeapsa maxima pe care o risca fostul parlamentar este…

- Curtea de Apel București l-a condamnat marți, 7 mai, pe aradeanul Sorin Blejan la o pedeapsa de cinci de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, reducandu-i pedeapsa primita in prima instanța, de la Tribunalul București, cea de șase ani, revocand totodata masura preventiva a controlului…

