- Patru doamne din conducerea PSD și partenera de viața a liderului Liviu Dragnea au fost citate vineri in procesul deschis de premierul Viorica Dancila, ministrul Olguța Vasilescu, Carmen Dan, primarul Gabriela Firea și de Irina Tanase impotriva unor jurnaliști de la o publicație

- Procesul in care liderul PSD Liviu Dragnea a solicitat in contencios administrativ anularea Hotararii Colegiului de conducere al ICCJ prin care aplicarea prevederilor noii Legi de organizare judiciara privind completurile de 5 judecatori este amanata pentru 1 ianuarie 2019 are vineri primul termen,…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru vineri primul termen in procesul intentat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, privind modul in care au fost formate completurile de 5 judecatori de la instanta suprema.

- Procesul lui Liviu Dragnea a fost deschis pe 5 octombrie 2018, iar Curtea de Apel Bucuresti a stabilit termen pe 26 octombrie. Asta in conditiile in care sectia de contencios-administrativ da foarte rar termene in doar trei saptamani atunci cand este vorba de anularea unor acte administrative. Dragnea…

- Decizie rapida a Curții de Apel București in procesul deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, impotriva Inaltei Curți de Casație și Justiție."Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru joi judecarea procesului deschis de liderul PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei…

- Liviu Dragnea este așteptat astazi in fața judecatorilor de la Curtea Suprema, la primul termen al apelului in dosarul angajarilor victive. Acest termen de judecata a fost stabilit dupa ce judecatorii au publicat motivarea sentinței pronunțate in prima instanța. In acest dosar, Liviu Dragnea a fost…

- Primul termen din procesul in care Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguța Vasilescu, Carmen Dan și Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, au dat in judecata site-ul Times New Roman și conducerea publicației are loc vineri.Femeile din PSD cer 500.000 de euro pentru un articol despre care…

- La data de 8 octombrie, adica la o zi dupa referendumul pentru redefinirea in Constituție a noțiunii de ”familie”, va avea loc primul termen in apelul dosarului lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse Realitatea TV.