Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, sesizarea CCR privind declasificarea protocoalelor.

"Marți, 20 noiembrie 2018, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au constituit in Secții Unite, conform dispozițiilor art.25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru sesizarea Curții Constituționale in vederea exercitarii controlului de constituționalitate, inainte de promulgare, asupra Legii privind declasificarea unor documente (PL-x nr.616/2018).

Citeste AICI decizia ICCJ.

Secțiile…