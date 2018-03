Stiri pe aceeasi tema

- Helle Thomsen se desparte de CSM Bucuresti, club cu care a semnat la inceputul sezonului. Antrenoarea daneza a semnat atunci pe un an, cu optiune pentru inca un sezon. CSM Bucuresti avea termen pana pe 15 martie sa activeze clauza pentru prelungirea intelegerii, dar conducerea clubului din Capitala…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Bistrita cu scorul de 30-23 (16-9), vineri, in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. Meciul a marcat revenirea pivotului belarus Anastasia Lobaci la ”tigroaice”.…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima calificata in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat marti, in sferturile competitiei, formatia CSM Bistrita, cu scorul de 28-25 (16-15).Celelalte partide din sferturi se vor juca astfel: CSM Roman – Danubius Galati, CSM Bucuresti…

- Spaima pentru o familie din judetul Bistrita. Copilul de numai 5 ani a ajuns la spital cu arsuri dupa ce a aruncat benzina in focul din soba. Potrivit medicilor, ranile nu ii pun viata in pericol pentru moment.

- Ambros Martin a anunțat fetele convocate pentru meciurile cu Rusia. Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European – EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane…

- Handbal Romania - Rusia la Cluj. Lotul nationalei feminine Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil.…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, joi, lotul de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia, din preliminariile Campionatului European de handbal feminin. Lotul este urmatorul: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Eliza Buceschi (ASC Corona Brasov), Raluca Bacaoanu (HCM Rm. Valcea), Bianca…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 19-a. In ultimul meci al rundei, derby-ul campionatului, SCM Craiova – CSM București. Sambata, 3 februarie CSM SLATINA – HC DUNAREA BRAILA 17-16 ASC CORONA 2010 BRAȘOV – CSU DANUBIUS GALAȚI 21-18 CS RAPID USL METROU BUCUREȘTI – AHCM SLOBOZIA Duminica, 4 martie…

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei, in județul Vrancea. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti....

- Antal Francisc, bistrițeanul care a mers pe jos, din Bistrița pana in București, pentru a participa la un protest, va duce steagul județului, tot pe jos, pana la Chișinau, cu ocazia Centenarului Unirii.

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Antrenorul Cristian Dodean se va baza pe: Andreea Fistyulof, Bianca Crișan, Alexandra Schreiber și sarboaicele Aneta Maksuty și Ivana Vejnovic. Adversarele formației aradene sunt: ACS Dumbravița (campioana en-titre), Politehnica Iași, Politehnica Cluj-Napoca, Farul Constanța, Romgaz Mediaș, CS Pristavu…

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat “Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. De asemenea, au loc proteste si la Sibiu si la Iasi, insa participarea este mult mai redusa. Oamenii scandeaza “PSD – Ciuma Rosie”…

- „Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei! Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala! Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit bordingpass.ro. Piloții au luat decizia de a se intoarce…

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit. Unul dintre ei avea cancer, iar gripa i-a agravat boala. Nu este tarziu sa ne vaccinam, spun medicii.…

- In 2017 au fost livrati pe piata 75.000 de metri patrati de spatii comerciale moderne, cu doua mall-uri noi in Ramnicu Valcea si Bistrita si doua extensii in Bucuresti si Galati, iar 2018 anul acesta va fi similar din acest punct de vedere, cu doua mall-uri la Satu Mare si Tirgu Mures, o extensie…

- Pentru prima oara dupa ce au ales sa paraseasca, in perioade diferite, trupa Phoenix, trei legendari muzicieni se intalnesc pe aceeași scena dupa ani și ani, de dragul publicului roman. Violonistul german Mani Neumann pleaca in turneu alaturi de Ioji Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica. Poate cel mai iubit…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Clipe de groaza intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti. Unui pasager i s-a facut rau, iar avionul a fost la un pas de a face cale intoarsa. Din fericire, in aceeasi cursa s-a aflat si ministrul Sanatatii, Florian Bodog care i-a dat primul ajutor pasagerului.Citește și: Comisia…

- Freestylerii de la Miercurea Ciuc au caștigat aproape tot ce se putea caștiga la ediția din acest an a Arena Freestyle Open. Tineri temerari din intreaga țara au sosit in weekend la Arena Platoș Paltiniș pentru unul dintre cele mai spectaculoase concursuri ale sezonului, Arena Freestyle Open. Concurenți…

- Corona Brasov si CSM Roman au jucat la sfarsitul acestei saptamani cu antrenori noi pe bancile tehnice si ambele au reusit sa se impuna in deplasare, in ultima etapa a turului Ligii Nationale. Cu Vasile Curiteanu si Dragos Dobrescu, Corona a castigat cu 28-27 cu CSM Bistrita. Cu Dumitru Musi nou…

- Manifestanții au ajuns in Bucuresti din orase precum Cluj-Napoca, Bacau, Pitesti, Deva, Bistrita, Satu Mare, Galati si Timisoara. Celebrul Cristian Mihai Dide, cunoscut ca prostestaratul #rezist, #insist, #CoruptiaUcide ne-a declarat ca nu se aștepta la o prezența atat de mare in Piața.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Anul a inceput perfect pentru o instituție din Bistrița care s-a ales cu trei premii foarte importante, decernate ieri, la București. „Este o performanța extraordinara, este cu atat mai onorant pentru noi cu cat am primit aceste premii tocmai de Ziua Culturii Naționale și ziua lui Eminescu”.

- LOTO. Numerele extrase duminica, 14 ianuarie Duminica, 14 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 11 ianuarie, Loteria Romana a acordat 15.276 castiguri in valoare totala de 556.412,88 lei. Numerele extrase…

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul…

- „Nu sunt foarte aproape de conducerea partidului aici, la București. N-am simțit niciun fel de ruptura. (...) N-am vazut așa o revolta populara care sa ceara revocarea președintelui (Liviu Dragnea)”, a declarat Radu Moldovan. Intrebat despre intalnirea care a avut loc la Guvern inaintea CExN la care…

- Fondul de investitii Revetas Capital a anuntat ca centrul comercial Vitantis Shopping Center, preluat in 2014 de la UniCredit, va trece printr-o reconversie partiala. Investitorul a analizat inca din 2016 posibilitatea transformarii etajului centrului comercial intr-un spatiu dedicat birourilor, potrivit…

- Municipalitatea bistriteana intentioneaza sa cheltuiasca peste 2,4 milioane de euro pentru restaurarea Bisericii Evanghelice din Bistrita, astfel ca, inainte cu doar trei zile ca anul 2017 sa ajunga la final, a lansat licitatia pentru atribuirea contractului. In august 2017, municipalitatea bistriteana…

- 68 de adrese din Mures, Bistrita si Bucuresti au fost percheziționate joi dimineața. Perchezițiile s-au desfașurat și la sedii ale Registrului Auto Roman si ale serviciului de pasapoarte.

- Constantin Vica este lector la Facultatea de Filosofie din București și cercetator la Centrul de Cercetare in Etica Aplicata. Acesta a declarat ca in acest mileniu este posibil ca specia umana sa dispara.

- Nici in acest an „caravana” acestui sport nu a poposit prea des la Arad, avand o singura „oprire”, chiar in aceasta luna, cand la sala „UAV-M. Botez” s-a desfașurat Cupa Romaniei, cu doi aradeni pe podium, Bianca Crișan (locul I la tineret) și Paul Mladin (locul III la seniori). In 2018, Cupa va…

- A absolvit Facultatea de Filosofie și Facultatea de Drept, a lucrat 12 ani in presa scrisa, la Cluj-Napoca, și a cantat intr-o trupa punk. Din 2013 locuiește in București. Maine aveți ocazia sa o intalniți și la Bistrița. Va fi prezenta la ora 17:30, in Viena Cafe, pentru a participa la un eveniment.

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la data de 24 decembrie a.c., a plecat de la domiciliul matusii sale din Bucuresti si nu a mai revenit pana in prezent. Minora disparuta se numeste IVAN CLAUDIA ANDREEA, este in varsta de 17 ani si are urmatoarele semnalmente:…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Poliția din trei județe, Cluj, Salaj și Bistrița a intrat in alerta maxima, dupa ce pe sistemul de urgența 112, s-a anunțat ca inspre un microbuz, inmatriculat in Republica Moldova s-a aruncat o grenada și s-a tras cu pistolul.