ALERTĂ! Guvernul Dăncilă decalsifică documentele Finanțelor lui Ceaușescu Guvernul va declasifica in sedința de miercuri, 3 aprilie, informatiile clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „strict secret de importanta deosebita”, cuprinse in documentele emise de Ministerul Finantelor Publice, anterior anului 1990, intrucat dezvaluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica, ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinatoare. Autoritatile si institutiile publice, precum si celelalte persoane juridice de drept public sau privat, care detin in pastrare documente sau copii ale acestora, ce contin informatiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

