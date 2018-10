Alerta generala in Marea Neagra!: Aproximativ 60 de copii si aproape 100 de adulti, salvati in Portul Midia. Condamnari definitive (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Protest in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Mai multi pacienti cu amiotrofie spinala, inclusiv parinti cu copii, au ieșit in strada suparati ca statul, desi a inclus un medicament pentru aceasta boala pe lista compensatelor inca din vara, medicamentul nu a a

- Un ploiestean trage un semnal de alarma dupa ce ar fi vazut un barbat misterios care ar urmari femei si copii pe strazile din Ploiesti. Acesta sutine ca a fost zarit inclusiv in momentul cand a intrat intr-o scoala cu program prelungit. Atentie la acest individ. Este drogat si urmareste femei si copii…

- Raf Typhoons au decolat pentru a treia oara saptamana aceasta pentru a intercepta doua aeronave rusesti deasupra Marii Negre. Potrivit Fortelor Aeriene Regale, doua Typhoon uri ale Fortelor Aeriene Regale din Romania, au decolat de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu pe coasta Marii Negre, ca si raspuns…

- Rusia a deschis FOCUL in Marea Neagra. ALERTA de gradul zero la MApN Gest fara precedent al Rusiei, care declanșeaza cel puțin un razboi diplomatic uriaș cu Romania și NATO. Fregata Amiral Grigorovici a efectuat un exercițiu de trageri cu muniție de razboi in Marea Neagra. Gestul este unul provocator,…

- Unsprezece copii cu varste cuprinse intre un an si 15 ani au fost salvati dintr-un refugiu improvizat care era pazit cu arme de barbati cu ideologie extremista, in statul american New Mexico. Aceștia erau ținuți in condiții de saracie extrema, infometați și desculți.

- Mai jos gasiti o lista cu 15 cele mai bune filme animate ale tuturor timpurilor. Care este preferatul tau? FANTASIA (1940) – Este pura magie si imaginati-va de cata munca a fost nevoie ca cei implicati sa transpuna imaginile pe marele ecran. Fantasia, precursorul desenelor animate ramane in mintea oamenilor…