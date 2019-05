Stiri pe aceeasi tema

- Codul portocaliu anunțat de meteorologi a fost resimțit violent de cei care sunt in zona Sannicolaul Mare. O furtuna violenta a oprit festivalul Embargo Fest dupa ce s-a intrerupt curentul. Mai multe corturi au fost luate de vant, iar apa a umplut stadionul din Dudeștii Vechi, conform jurnalistului…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in toata tara, pana miercuri dimineata. Vremea se va raci, iar la munte va ninge si va fi viscol. ALERTA METEO: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de…

- Meteorologii au emis o informare pentru perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in toate regiunile țarii, ceea ce inseamna ca vom avea cateva zile cu ploi torențiale, vijelii, caderi de grindina și frig. „In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade…

- Marele Premiu al celei de-a XIII-a editii a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, adjudecat cu un numar record de puncte, a ajuns in acest an la Sannicolau Mare, la sectiunea „Laureati” pe primele trei locuri s-au clasat localitatile Deta, Giarmata si Checea, iar la categoria „Zestrea Timisului” au…

- Un grav accident rutier a avut loc, astazi, pe Autostrada A1, la km 502. Accidentul s-a produs, pe sensul Timisoara - Arad (intre Giarmata si ... The post Grav accident rutier pe Autostrada A1. 10 cetateni bulgari au fost implicati (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au anunțat, in aceasta dimineața, cod galben de vreme severa imediata in județul Timiș. Se anunța, local, intensificari ale vantului, cu viteze care vor atinge la rafala 55-65 km/h. Localitațile care sunt vizate de avertizare – Sannicolau Mare, Jimbolia, Deta, Gataia, Sacalaz, Ciacova,…

- Prin acest proiect se vor realiza 22 de stații de tratare a apei, 483 de kilometri de conducte de alimentare cu apa, șase stații de epurare, 412 kilometri rețele de canalizare și o linie de valorificare energetica a namolului. Valoarea proiectului este de 180 milioane de euro. 20,7 milioane…

- Manifestanții au scandat lozinci precum: ”Fara penali”, ”Hoții stau la pușcarie in democrație”, ”Cinste lor, cinste magistraților”, ”Tu-dorel, demisia!”, ”Go, go, go, Dragnea la bulau!”, ”Liviu Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”. Mii de oameni au ieșit pe strazi și in marile orașe din țara: Cluj-Napoca,…