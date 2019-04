Un bebeluş de două luni a murit într-un avion, în braţele mamei sale

Totul s-a întâmplat, în această dimineaţă, în timpul cursei pe care părinţii bebeluşului, un cuplu din Arabia Saudită, au luat-o pentru a ajunge în ... The post Un bebeluş de două luni a murit într-un avion, în braţele mamei sale appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]