Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau pe scena, in timpul unui spectacol. Medicii l-au resuscitat și urmeaza sa fie operat. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, se afla la Craiova, iar in timpul piesei de teatru in care juca pe scena Filarmonicii Oltenia,…

- Ion Iliescu a ajuns de urgenta la spital.Vezi care este starea de sanatate a fostului presedinte al Romaniei Ion Iliescu a ajuns, marti, la Spitalul Elias, din cauza unor probleme de sanatate. Ion Iliescu a fost dus la Spitalul Elias, unde a fost insotit de soția sa, Nina Iliescu. Fostul lider al PSD…

- Mai multe echipaje medicale s-au prezentat la Gradina Zoologica din Brașov, dupa ce doi ingrijitori au fost raniți de urși. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, cei doi ingrijitori au fost surprinși de urși in curșca animalelor, potrivit Digi 24. „Sunt doua victime,…