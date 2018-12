Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american de stat avertizeaza cu privire la riscul unor atentate de Sarbatori. Orașul vizat de atacuri ar fi Barcelona, capitala Cataloniei, care a mai fost ținta unui atac jihadist, anul trecut. „Teroriștii pot ataca zonele turistice”, scrie in atenționarea departamentului american de…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a emis o avertizare de posibile acte teroriste catre cetațenii americani. Pe contul sau oficial de Twitter, se solicita ca masurile de precauție sa fie intarite in Barcelona in timpul sarbatorilor de Craciun și de Anul Nou, in special in La Rambla, anunța El Pais…

- ANM a emis, duminica, o avertizare de poli in zonele joase si ninsoare la munte, atentionarea fiind valabila de astazi, de la ora 14.00, pana pe 25 decembrie, ora 6.00.In intervalul menționat, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, temporar cu rafale de 65...70 km/h, iar pe…

- ”Sunt blocat in cladirea PE din Strasbourg, din pricina impuscaturilor din centrul orasului”, a scris pe Facebook Cristian Preda.La randul sau, Siegfried Muresan a anuntat ca sediul cladirii este inchis si ”nu intra si nu iese nimeni”.”Impuscaturi in centrul Strasburgului. Parlamentul…

- Parlamentul European a votat ieri adoptarea unui pachet legislativ care include punerea in practica a unui sistem de alerta pentru cetateni in caz de atentat sau catastrofe naturale care au loc in apropierea lor. Dispozitivul s-ar putea sprijini pe tehnologia folosita pentru sistemul de apel unic in…

- Gara Atocha din centrul capitalei Spaniei, Madrid, a fost evacuata miercuri, cu putin inainte de ora locala 10:00, la ordinul politiei, a anuntat societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, potrivit Reuters si EFE preluate de Agerpres. Totodata, reteaua de trenuri regionale…

- ''Facem verificari pe liniile de tren de mare viteza in gara Sants, respectand protocoale de securitate'', a informat politia autonoma catalana pe Twitter. Administratorul Infrastructurii Feroviare Adif si societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, care opereaza reteaua de…

- "Am decis sa-l rechem imediat pe ambasadorul danez la Teheran pentru consultari (...). Danemarca nu poate tolera in niciun mod ca indivizii aflati in legatura cu serviciile de informatii iraniene sa puna la cale atacuri asupra unor persoane'' pe teritoriul sau, a declarat ministrul de externe danez…