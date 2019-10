Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timisoara cauta o fata de 13 ani care, luni, a plecat spre scoala, insa nu s-a mai intors acasa. Oricine poate da relatii despre tanara este rugat sa sune la numarul de urgente 112, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti seara, de Politia Judeteana…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, in varsta de 37 de ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. In 25 septembrie, Vandana Cocoș a plecat de la domiciliul sau din municipiul Lugoj, strada Ștrandului, iar pana in prezent…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 9 ani disparuta de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 27 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 9 ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza localitații Cenei, judetul Timis. La data de 16 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16…

- UPDATE! Minora a fost gasita pe Calea Bogdaneștilor de catre polițiștii Secției 4. Minora nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 09 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 16 ani, din Municipiul Timișoara. La data…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 15 ani, disparuta de pe raza Municipiului Timișoara. Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Municipiul Timișoara. La data…

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 61 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. In data de 18 iulie a.c., numita ROȘCA MARIA, ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, splaiul Nicolae Titulescu, iar…