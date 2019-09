Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a acestei situatii, a fost convocat in regim de urgenta, in sedinta extraordinara, in data de 20 septembrie Comitetul Local de Combatere a Bolilor Iasi, in vederea adoptarii planului de masuri pentru stingerea focarului de PPA din Butea. Astfel, pe o raza de 3 km in jurul focarului a fost…

- In doar 3 saptamani dupa primul caz (un porc mistret gasit mort intr-un lan de grau de la marginea localitatii Carja – Murgeni, fiind semnalat pe 24 iulie), pesta porcina africana a “intrat” puternic si in judetul Vaslui. Deja, pe langa restrictiile de circulatie a animalelor din zona afectata, a fost…

- In județul Olt au fost confirmate cinci noi cazuri de pesta porcina, in localitațile Gostavațu și Stoenești. De la inceputul anului, in județ au fost omorați peste 1.000 de porci și un singur proprietar a fost despagubit, potrivit Mediafax.Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Olt a…

- Intruniti, luni dupa-amiaza, in sedinta extraordinara, membrii Comitetului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) au dispus, printre altele, si interzicerea organizarii petrecerii campenesti care ar fi urmat sa aiba loc pe data de 15 august."Tinand cont ca la o sarbatoare a comunei vorbim…

- Municipiul Ploiesti intra in zona de supraveghere pentru pesta porcina africana, dupa ce la cativa kilometri distanta, in Targsoru Vechi, a fost confirmat cel putin un focar. Asta aduce o serie de restrictii pentru populatie si de obligatii pentru autoritatile locale, care nu au participat la niciuna…

- Autoritatile sanitar-veterinare din Botosani au cerut, vineri, tuturor fermierilor din judet sa efectueze dezinfectia utilajelor agricole care au acces in perimetrul focarelor de pesta porcina africana (PPA). Directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu,…

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat la porc domestic, intr-o gospodarie din localitatea salajeana Ip. Exploatatia a fost pusa sub supraveghere si dezinfectata, autoritatile impunand o zona de protectie in jurul focarului, cu o raza de trei kilometri, respectiv o zona de supraveghere,…

- Pesta porcina a fost confirmata in comuna damboviteana Lunguletu, iar, sambata, s-a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor din judet pentru a adopta masurile care se impun, precizeaza un comunicat de presa al Prefecturii Dambovita. "S-a luat masura uciderii porcinelor din gospodaria afectata,…