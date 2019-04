Stiri pe aceeasi tema

- Jerrold Nadler, un lider al opozitiei, a declarat ca Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia. Partidul…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei,…

- Democrații americani ramân divizați duminica asupra riscurilor politice a unei proceduri de destituire a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, un delict pe care ei îl cred dovedit de raportul procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP. Tabara republicanilor…

- Camera Reprezentantilor a emis, vineri, o ordonanta prin care someaza Departamentul Justitiei sa transmita Congresului SUA versiunea completa a raportului elaborat de Comisia Robert Mueller, pentru continuarea investigatiilor in cazul ingerintelor electorale ruse.Jerrold Nadler, presedintele…

- Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentantilor, a declarat ca raportul procurorului special Robert Mueller scoate in evidența "dovezi tulburatoare privind tentativa de obstrucționare a justiției a președintelui Donald Trump", relateaza Reuters, potrivit…

- Jerrold Nadler, presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentantilor, a declarat joi ca raportul procurorului special Robert Mueller scoate în evidența "dovezi tulburatoare privind tentativa de obstrucționare a justiției a președintelui Donald Trump", relateaza Mediafax…

- ​​William Barr, procurorul general din Statele Unite, intentioneaza sa publice în aprilie o versiune redactata a raportului Comisiei Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Toata lumea va putea citi raportul în curând",…

- "Astazi, presedintele (Comisiei judiciare a Camerei Reprezentantilor, Jerry) Nadler a declansat o ancheta rusinoasa (...) in baza unor acuzatii false si tocite, asupra carora procurorul special si comisii din cele doua camere ale Congresului au anchetat deja", a declarat Sanders. Nadler…