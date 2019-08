Stiri pe aceeasi tema

- Evadare ca in filme a unui detinut roman din Italia. Barbatul a reusit sa fuga din inchisoare, pe geam, coborand pe mai multe cearceafuri innodate unele de altele. The post Deținut evadat, cautat cu elicopterul. Autoritațile sunt in alerta. Video! appeared first on Renasterea banateana .

- Un pui de urs ratacit, ajuns in curtea unei locuințe din Cozieni, a fost ajutat astazi sa se intoarca in mediul natural. Prezența puiului de urs in localitate a fost anunțata marți dimineața, in jurul orei 09.20, la dispeceratul IJJ Buzau, printr-un apel prin SNUAU 112. Imediat au fost puse in aplicare…

- Un detinut in varsta de 41 de ani din Penitenciarul Arad a fugit, vineri, de pe un santier din Timisoara unde lucra. Deținutul se numește Ion Murariu si este condamnat definitiv la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. El era incarcerat in regim semideschis…

- Autoritatile din statul american Louisiana si principalul sau oras, New Orleans, se tem de producerea unor inundatii de amploare in zilele urmatoare, odata cu apropierea unei violente furtuni tropicale, care ar putea sa se transforme in uragan vineri sau sambata, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Joi,…

- Politist MORT la datorie dupa ce a fost IMPUSCAT in gat. Autoritatile sunt in ALERTA. Prima reactie a COLEGILOR Un agent de poliție a murit dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Politistul ajunsese la spital, in stare grava, dar medicii nu au putut sa-l salveze. UPDATE: Forte suplimentare…

- Un agent de poliție din Timiș a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Conform primelor informații, polițistul in varsta de 43 de ani facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date in urmarire. Acesta ar fi fost impușcat…

