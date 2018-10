Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat printr-o postare pe contul personal de Facebook ca sufera de hernie de disc, fapt care pune sub semnul intrebarii participarea sa la Turneul Campioanelor. ''Buna tuturor. Doream sa...

- Simona Halep o va intalni pe Dominika Cibulkova in turul II la Wuhan. Sportiva din Slovacia a trecut azi, in doua seturi, de Monica Niculescu, scor 6 4, 6 3.Initial, Cibulkova trebuia sa joace cu compatrioata sa Magdalena Rybarikova, dar aceasta a fost nevoita sa se retraga din cauza unor probleme medicale.Romanca…

- Turneul Campioanelor isi cunoaste primele doua jucatoare calificate. Simona Halep si Angelique Kerber, cele doua sportive din fruntea clasamentului din acest an, si-au garantat calificarea la competitia de pe continentul asiatic. Celelalte 6 locuri nu sunt inca asigurate. Surpriza ar...

- CFR Cluj a pierdut manșa tur a play-off-ului Europa League contra celor de la Dudelange, scor 1-3. Portarul luxemburghezilor, Joubert, a fost operat azi noapte și va lipsi mai multe luni de pe teren. De asemenea, in retur nu va juca nici Kruska, mijlocașul fiind suspendat. Cristi Manea a fost fluierat…

- O noua dieta ia cu asalt lumea celebritatilor! Respectata cu strictete, aceasta promite rezultate spectaculoase, intr-un timp record! Celebra Beyonce a apelat la dieta Master Cleanse pentru a arata impecabil in filmul „Dreamgirls”. Ea a respectat cu strictele dieta si a consumat numai suc de lamaie,…

- Simona Halep este prima jucatoare de tenis care și-a asigurat deja calificarea in competiția de simplu de la Turneul Campioanelor 2018 de la Singapore, anunța intr-un comunicat WTA. Competiția se va desfașura intre 21 și 28 octombrie și are in joc premii in valoare de 7 milioane de...

- Marian Dragulescu a fost supus unei interventii medicale, dar apele par sa nu se fi linistit in ceea ce-l priveste. Desi nu a fost trecut in lotul pentru Campionatele Europene, sportivul primise asigurari de la Marius Urzica, antrenorul lotului masculin de gimnastica, ca se va putea alatura echipei…

- In aceasta vara gospodariile a sute de romani au fost distruse de furia apelor. Locuintele la care au agonisit o viata intreaga s-au ruinat chiar sub ochii proprietarilor in urma viiturilor violente. Seful Serviciului de Gospodarire a Apelor Alba a declarat ca pe paraul de la Cricau s-a inregistrat…