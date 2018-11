Alerta. Detinut periculos, condamnat pentru viol, cautat de politisti dupa ce a refuzat sa revina la penitenciar dupa invoire

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani este cautat de politisti si de echipe ale Penitenciarului Botosani dupa ce, in urma unei permisiuni de invoire de 24 de ore, a refuzat sa se intoarca in unitatea de detentie. Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Penitenciarul Botosani, detinutul Dumitru…

- Oamenii legii sunt in alerta in judetul Botosani, dupa ce un detinut aflat in regim semi-deschis a primit o permisie de 24 de ore, dar nu s-a mai intors la puscarie la ora stabilita. Violatorul avea de executat 15 ani de puscarie, din care executase deja 9, iar in vara viitoare era programat la comisia…

- Codrin Ștefanescu a fost audiat de procurorii de la Parchetul General! Informația a fost prezentata la Romania TV, joi seara, de Victor Ciutacu. Prezent in studio, avocatul Dragan, nu a vrut sa confirme ca despre Codrin Ștefanescu, clientul sau, este vorba, dar nici sa infirme.El a precizat…

- Un echipaj de politisti locali din municipiul Medias a gasit un urs pe o strada din oras sambata dimineata, pe care au reusit sa il alunge cu farurile de la masina, a declarat seful Politiei Locale Medias, Ilarie Sideras, scrie Agerpres.ro. A fost prin oras, pe DN14A. Era pe strada, pe trotuar. Era…

- Un politist a folosit arma dupa ce un sofer a refuzat sa opreasca, masina sa fiind urmarita de echipaj si blocata pana la Soseaua de Centura a Capitalei. Dupa ce soferul a refuzat sa coboare si a ambalat motorul facand cercuri, agentul a tras cu arma, ranind un pasager din masina.

- Un adolescent, elev la un liceu din Iași, este cautat de polițiști, dupa ce, miercuri seara, a pulverizat spray lacrimogen intr-un tramvai. Elevul era suparat pentru ca echipa sa a pierdut un meci de handbal. In urma incidentului, mai multe persoane au acuzat dureri, iar elevul a fugit. „Am fost sesizați…

- Informație de ultima ora in dosarul deschis in urma atacului sangeros asupra celor doi baschetbaliști de la ACS Cuza Sport, Darrel Bowie, in varsta de 24 de ani, și Joseph McClain, de 26! Luptatorul MMA Valentin Catalin Bulza este cautat la momentul redactarii acestui articol de polițiști, potrivit…

- Un tanar de 26 de ani, dat in urmarire generala pentru comiterea a trei infracțiuni grave, dintre care una de ucidere din culpa, a ajuns in Penitenciarul Botoșani, dupa ce luni dupa-amiaza s-a predat polițiștilor din cadrul IPJ Suceava. Cornel Muțuliga, din comuna Fratauții Noi, era cautat de ...