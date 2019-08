Alertă despre înșelătorii. Escrocherie cu schimbarea SIM-ului, fără să știi! ”Este inacceptabil sa existe infractori care pretind sa faca parte din personalul Revolut pentru a-ți fura detaliile contului. Din fericire, comunitatea noastra Revolut puternica, cu 6 milioane de utilizatori, are o reacție rapida la identificarea fraudelor și impreuna oprim mai multe persoane rau-intenționate, mai repede ca oricand.” transmite Revolut utilizatorilor. Compania precizeaza ca ”phishingul și alte forme de infracționalitate cibernetica sunt in creștere in Europa și in lume, așa ca este important sa ramanem vigilenți, impreuna”. ”La fel ca majoritatea inșelatoriilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

