- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, marti seara, ca un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in judetul Buzau, la ora 20.56. Seismul a fost inregistrat la o adancime de 170 de kilometri, in apropierea oraselor Nehoiu (12 km),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro.Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica dimineata, dupa seismul de mare intensitate, cu magnitudinea de 5,8 grade. Ultimul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la ora 05.48, la adancimea de 148 de kilometri.

- Aproximativ 20 de mijloace de transport si 100 de cadre de la Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au fost implicate sambata, 13 octombrie, in interventia pentru exercitiul national “Seism 2018”, al carui scenariu a presupus ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe…

- „SEISM 2018” este exercițiul prin care autoritațile au declanșat o simulare de cutremur in Romania. Este cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care are loc in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii. Incepand cu ora 9:00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.Seismul a avut loc in jurul orei locale 7.00 (00.00, ora Moldovei).

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in insula Sulawesi din Indonezia, la o adancime de 18 kilometri, au transmis reprezentantii Institutului American de Geofizica (USGS), citati de publicatia The Washington Post.

- Un cutremur violent, cu magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter, s-a produs, miercuri, in nordul Japoniei, in Insula Hokkaido. Potrivit Reuters, cateva cladiri s-au prabusit, mai multe persoane ramanand captive printre daramaturi. Cel puțin 19 persoane au disparut, iar ...