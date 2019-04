Alerta de tsunami. Cutremur major. La 80 de kilometri adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2.8 a avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Calarasi, la ora 04.40, la numai sase kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 44.15 N ; 26.69 E, la doi kilometri V de Ulmeni si 56 SE de Bucuresti.Judetul Calarasi este una din zonele unde au loc, mai…

- Un seism cu magnitudinea 6.5 a fost inregistrat la 00.35 Ora Romaniei, in Insulele Aleutine, la zece kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 52.27 N ; 178.03 E, la 3526 km NE de Tokyo ndash; Japonia pop: 8,337,000 local time: 06:35 , 4226 km NE de Pyongyang Republica Democrata…

- Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului este afectat de inundatii de amploare, care au blocat accesul in anumite orase si au acoperit sub ape numeroase sate. Peste 40 de persoane au murit in aceste inundatii, in luna martie. Epicentrul seismului s-a aflat la…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat in estul insulelor Kurile, situate in Oceanul Pacific, in Estul Rusiei, la 00.06 Ora Romaniei, la numai 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 50.52 N ; 159.94 E, la 1637 km NE de Sapporo shi, Japonia pop: 1,884,000 , 295…

- Serviciul geologic american (USGS) si Institutul filipinez de Vulcanologie si Seismologie au anuntat ca acest cutremur s-a produs la ora locala 23:06 (15:06 GMT) si a avut epicentrul la aproximativ 40 de kilometri nord de Santa Monica, la o adancime de 54 de kilometri. Filipinele sunt un arhipelag…

- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs, sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters. Seismul s-a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile,…

- Un cutremur de magnitudine 6.6 a fost inregistrat la 20.06, in Insulele Vanuatu, la 50 de kilometri adancime, la 20.06 Ora Romaniei.Seismul a fost localizat la coordonatele 13.29 S ; 166.80 E la 518 km N de Port Vila pop: 36,000 local time: 05:06 , 251 km N de Luganville pop: 13,400 si 104 km NV de…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.6 a avut loc la 19.27 Ora Romaniei in Marea Molucelor, la 40 de kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la 543 km S de Davao, Filipine pop: 1,213,000 local time: 01:27 , 232 km NE de Manado pop: 452,000 local time: 01:27 si 152 km NV de Tobelo pop: 10,000 local time:…