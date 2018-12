Stiri pe aceeasi tema

- Sute de polițiști participa la operațiunea de cautare a supectului in atacul armat din Strasbourg din estul Franței, in urma caruia trei persoane au murit și alte 11 au fost ranite, in timp ce autoritațile au decretat o amenințare de securitate ridicata, relateaza Le Figaro și BBC.Suspectul,…

- Adunarea Nationala a Frantei si-a exprimat marti, cu prilejul examinarii unui proiect de reforma a justitiei, solidaritatea cu victimele atacului armat care a facut cel putin doi morti si 11 raniti in centrul orasului Strasbourg, relateaza AFP.As dori sa adresez impreuna cu colegii mei solidaritatea…

- Bilantul atacului armat comis in aceasta seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters. Autorul atacului armat se afla pe o lista de supraveghere a serviciilor de securitate interna din Franta, fiind suspectat ca prezinta un risc…

- Autoritatile franceze analizeaza ipoteza unui act terorist in cazul atacului din orasul Strasbourg, anunta surse citate de postul FranceInfo, potrivit Mediafax."Este analizata ipoteza unui atac terorist", a declarat un oficial din cadrul Politiei franceze. Situatia este analizata de Parchetul…

- Alerta de securitate la Strasbourg. Mai multe focuri de arma au fost trase in Piata de Craciun de la Strasbourg, informeaza Digi24.ro. Cel putin o persoana a murit si mai multe au fost ranite in urma ataculuiAtacatorul nu a fost prins de politisti, iar autoritatile sunt in alerta maxima. A fost instituit…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste cu usile inchise marti dimineata la cererea Marii Britanii si a Frantei cu privire la un test cu racheta balistica efectuat la sfarsitul saptamanii trecute de catre Iran, au declarat diplomati, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceste doua tari precum…

- Un barbat in varsta de 42 de ani este cautat de politisti si de echipe ale Penitenciarului Botosani dupa ce, in urma unei permisiuni de invoire de 24 de ore, a refuzat sa se intoarca in unitatea de detentie, transmite Agerpres.roPotrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Penitenciarul Botosani,…