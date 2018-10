Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au interceptat luni intr-un oficiu postal din statul Atlanta un pachet suspect destinat redactiei postului de televiziune CNN, a anuntat Jeff Zucker, presedintele institutiei media, citat de Reuters si CNN.

- Cladirea Ministerului grec de Externe, aflata in centrul Atenei, a fost evacuata vineri, dupa ce autoritațile au primit un pachet suspect, au informat mai multe surse, citate de site-ul cotidianului Ekathimerini, relateaza Mediafax.

- Un nou pachet suspect a fost descoperit la locuința lui Robert de Niro, in SUA, potrivit Digi24.Este al optulea colet suspect, in care se pare ca ar fi un dispozitiv explozibil improvizat, trimis in ultimele zile unor persoane publice din SUA. Bill Clinton și Barack Obama au primit colete…

- Autoritațile federale din SUA incearca sa dea de urma unui pachet suspect despre care se crede ca era adresat fostului vicepreședinte Joe Biden, a declarat un oficial american, informeaza site-ul agenției Reuters.