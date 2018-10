Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Ministerului grec de Externe, aflata in centrul Atenei, a fost evacuata vineri, dupa ce autoritatile au primit un pachet suspect, au informat mai multe surse, citate de site-ul cotidianului Ekathimerini.

- Autoritațile federale din SUA incearca sa dea de urma unui pachet suspect despre care se crede ca era adresat fostului vicepreședinte Joe Biden, a declarat un oficial american, informeaza site-ul agenției Reuters.

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New…

- Un uragan numit Willa format in Oceanul Pacific, care ameninta sud-estul Mexicului, a crescut in intensitate duminica ajungand la categoria 4 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, devenind astfel ''extrem de periculos'', conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de AFP si…

- Politia britanica a anuntat luni ca ancheteaza un vehicul suspect aflat in parcarea unui centru comercial din estul Londrei si a decis inchiderea unei gari aglomerate din aceasta zona, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Politia transporturilor a anuntat ca garile subterane si supraterane…