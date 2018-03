Stiri pe aceeasi tema

- Colete suspecte, ce contineau materiale explozive, au fost gasite in mai multe baze militare si cladiri ale agentiilor de informatii din jurul capitalei americane Washington D.C, scrie digi24.ro.

- Colete suspecte au fost trimise la sase institutii guvernamentale si situri militare situate in zona capitalei Washington, a relatat presa americana. Biroul Federal de Informatii (FBI) si...

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat suspectat a fi autorul seriei de explozii din Texas, in orasul Austin, s-a detonat miercuri in masina in momentul in care urma sa fie retinut de o echipa SWAT, a anuntat Politia, scriu AFP si The Associated Press.

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit joi intr-o vizita la Stockholm, a avut vineri o intrevedere cu premierul suedez Stefan Lofven, in contextul ofertelor repetate ale Suediei de a facilita potentiale discutii intre Washington si Phenian, transmit dpa si AFP, citand un comunicat al guvernului…

- ALERTA – Ofiterii DGA au descins la Politie! Cinci agenti suspecti de luare de mita, ridicati dupa perchezitii Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele…

- Este din nou alerta la Londra. In cladirea Parlamentului a fost gasit un pachet suspect. Politia a confirmat ca la ancheta participa ofiteri specializati in materiale periculoase. Este a doua alerta in legislativul de la Westminster dupa incidentul de luni cand a fost gasit un pachet care continea o…

- Politia urmareste traseul crimelor rasiste din Austin, statul american Texas, dupa o serie de trei incidente cu colete care au explodat si care au facut doi morti si mai multi raniti in zece zile.

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Serviciile de securitate germane sunt în stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta împotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne.

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a plecat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect, informeaza pressalert.ro. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ankara se va redeschide miercuri si va furniza toate serviciile obisnuite, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, dupa ce misiunea diplomatica a fost inchisa timp de doua zile in urma unei alerte de securitate, transmite Reuters. 'Ambasada Statelor Unite…

- "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, o desfasoara impotriva populatiei din Ghouta Orientala", a declarat presedintia americana. De asemenea, Casa Alba a acuzat Moscova ca ignora rezolutia Consiliului de Securitate al ONU votata la 24 februarie,…

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- Alerta la Casa Alba, cladirea fiind izolata dupa ce in apropierea ei s-au tras mai multe focuri de arma. Masura de urgența a fost luata chiar daca președintele Donald Trump nu se afla in incinta in acel moment, transmite AFP.

- Un plic continand o ”substanta necunoscuta” a fost deschis, marti, intr-o baza militara americana, in apropiere de Washington, iar 11 persoane s-au simtit rau dupa aceea, au anuntat reprezentanti ai puscasilor marini. Plicul a fost trimis la baza Myer-Henderson Hall, in incinta careia…

- Un plic continand o ”substanta necunoscuta” a fost deschis marti intr-o baza militara americana, in apropiere de Washington, iar 11 persoane s-au simtit rau dupa aceea, au anuntat reprezentanti ai puscasilor marini, scrie NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Veste buna pentru romanii cu credite:…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- Sute de agenti de politie au lansat, joi, o vasta operatiune de securitate in zona Saint-Denis din Bruxelles, afirma surse locale citate de presa belgiana. UPDATE: Alerta de securitate s-a incheiat.

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Primarul suburbiei Forest, Marc-Jean Ghyssels, a declarat ca exista suspiciuni privind prezenta unor indivizi inarmati intr-o cladire din zona Jean-Baptiste Vanpe. "A fost instituit un perimetru de securitate", a declarat Marc-Jean Ghyssels pentru postul RTBF, citat de Mediafax. Vineri,…

- Echipa de securitate a Prințului Charles a simțit nevoia sa intervina atunci cand o admiratoare s-a apropiat mai mult decat era așteptat de viitorul rege al Marii Britanii. Charles se afla intr-o vizita oficiala la Catedrala Durham, ieri, cand o tanara a sarit, efectiv, sa-l imbrațișeze.…

- O masina a incercat sa patrunda miercuri in sediul agentiei de informatii NSA, in apropiere de capitala americana Washington, provocand deschiderea focului si soldandu-se cu trei ranit, relateaza AFP. ”Nu exista nicio proba care sa arate ca acest caz are lagaturi cu terorismul”, a declarat, intr-o…

- Lovitura dura pentru Ionel Arsene! Baronul PSD se pare ca nu are liniște nici in arest, acesta fiind vizat intr-un nou dosar la Direcția Naționala Anticorupție (DNA).Arestat preventiv pentru 30 de zile pe 30 ianuarie, președintele organizației nemțene a Partidului Social Democrat a devenit…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Fortele egiptene de securitate au omorat zece militanti teroristi si au arestat alti 400 de suspecti, inclusiv persoane de alta nationalitate, in urma unui schimb de focuri izbucnit ca parte din operatiunea desfasurata in regiunea Sinai, a anuntat, marti, armata, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos, au precizat oficiali din New York, citati de...

- Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit astazi in comuna Pufești, sat Ciorani pentru ridicarea a 2 proiectile explozive calibru 37 mm și calibru 47 mm. Acestea au fost transportate in condiții de siguranța la depozitul special amenajat in vederea distrugerii.…

- Vicepremierul Paul Stanescu a avut o reactie dura, dupa ce au fost facute publice noi inregistrari care cutremura Directia Nationala Anticoruptei. Inainte de a intra in sedinta BPN a PSD, Stanescu le-a marturisit jurnalistilor ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi trebuie sa plece din fruntea institutiei.-…

- Peste 1.200 de agenti de securitate de la Pyeongchang au contractat un norovirus si au fost retrasi din dispozitiv, cu doar cateva zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, au anuntat organizatorii, citati de lefigaro.fr. Dintre acestia, 41 de au resimtit duminica senzatii…

- Peste 1.200 de agenti de securitate au fost afectati de o epidemie si constransi sa se retraga de la Jocurile Olimpice 2018, au anuntat marti organizatorii competitiei de la PyeongChang, care va debuta oficial vineri, cu ceremonia de deschidere, informeaza AFP. Dintre cele 1.200 de persoane, 41 au acuzat…

- Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de Securitate (NSC), a ridicat obiectii in timpul examinarii sale de catre senatori americani. Acestia au intrebat-o daca stia despre discutiile dintre ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak, si Michael Flynn,…

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- Seful serviciului de informatii german, Hans-Georg Maassen, doreste ca guvernul sa revizuiasca legile ce restrictioneaza supravegherea minorilor, pentru a putea fi gestionat astfel riscul reprezentat de combatantii islamisti care revin acasa ca 'agenti inactivi' si care ar putea comite atacuri, relateaza…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Incendiu suspect in județul Argeș. O mașina a luat foc intr-o parcare de pe o strada din Pitești. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Poliția a declanșat o ancheta pentru stabilirea imrejurarilor in care a avut loc incidentul.

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- O alerta de securitate a fost declansata miercuri la ambasada Statelor Unite din orasul Copenhaga, dupa descoperirea unui "obiect suspect", anunta autoritatile daneze. Ulterior, politia a anuntat ca obiectul descoperit nu reprezinta vreun pericol

- O alerta de securitate a fost declansata miercuri la ambasada Statelor Unite din orasul Copenhaga, dupa descoperirea unui „obiect suspect”, au anuntat autoritatile daneze. Un „obiect suspect” a fost gasit in incinta ambasadei Statelor Unite, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate…

- Alerta de securitate la ambasada SUA din Copenhaga. Mai multe echipaje au intervenit la reprezentanța diplomatica, dupa ce a fost gasit un „obiect suspect”, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, o echipa de geniști cerceteaza zona din apropierea ambasadei SUA din Copenhaga. Poliția daneza nu a…

- Eugen Stan, agentul de la Brigada Rutiera acuzat de fapte de pedofilie, este audiat, la ora transmiterii stirii, de procurorii de la Parchetul Capitalei. Audierea are legatura cu toate cazurile in care Stan este principalul suspect.

- Alerta în cadrul serviciilor secrete din Statele Unite. Personalul Agentiei Nationale de Securitate pleaca în masa în sectorul privat din cauza salariilor mici, a moralului scazut sau a procesului defectuos de reorganizare.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Doi presupusi hackeri romani sunt acuzati de procurorii americani ca au piratat sistemul de control al camerelor de supraveghere din Washington. Potrivit autoritatilor americane, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au reusit, in luna ianuarie, sa scoata din functiune doua treimi din camerele…

- Mihai Alexandru Isvanca, în vârsta de 25 de ani, si Eveline Cismaru, în vârsta de 28 de ani au fost retinuti pe 15 decembrie 2017, pe Aeroportul Henri Coanda dupa ce, cu patru zile înainte, au fost pusi sub acuzare de autoritatile americane. Cei doi sunt învinuiti…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Panica în Washington în urma unor împușcaturi auzite în apropierea unei stații de metrou din nord-vestul capitalei SUA. Poliția cauta un barbat de 40 de ani, afro-american, îmbracat în haine negre, despre care se crede ca ar avea legatura cu acest…