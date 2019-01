Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat an Belgia. In incident, produs in jurul orei locale 10:00 (09:00 GMT) pe Avenue Louise, nu a fost ranita nicio persoana. Un martor a declarat ca arma folosita in acest incident este un pistol-mitraliera Kalasnikov. Politia belgiana a mentionat ca motivul atacului…

- Autoritațile germane au inchis joi centrul orașului Heider și targul de Craciun din oraș, dupa o amenințare cu bomba trimisa prim e-mail in cursul dimineții, au declarat autoritațile locale, menționand ca operațiunea este in desfașurare, relateaza presa germana, conform Mediafax.Polițiștii…

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav, scrie Mediafax.

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav. Incidentul a avut loc vineri la pranz intr-o zona de restaurante, in Gara centrala din orasul Hanovra, situat…

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav, scrie Mediafax.

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav.

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav.Incidentul a avut loc vineri la pranz intr-o zona de restaurante, in Gara centrala din orasul Hanovra,…

- Sute de agenti de politie au fost mobilizati luni la Gara centrala din orasul german Koln, dupa un incident de securitate, afirma surse citate de publicatiile Focus si Bild. UPDATE: Au fost trase focuri de arma Martori au declarat ca au fost auzite focuri de arma si exista informatii privind o posibila…