Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Munchen a fost evacuat, marti, din cauza unui incident de securitate, iar 130 de zboruri au fost anulate, anunta autoritatile germane, citate de site-urile Merkur.de si BR.de. Mii de pasageri au fost evacuati din Terminalul 2 al Aeroportului din Munchen, pentru cautarea unui individ suspect.…

- Trei rachete au fost trase, in noaptea de sambata spre duminica, de pe teritoriul Fasiei Gaza, aflata sub controlul miscarii armate palestiniene Hamas, catre Israel, a anuntat armata israeliana.

- Trei palestinieni au fost ucisi de catre militari israelieni, in nordul Fasiei Gaza, in urma unei prime serii de tiruri de racheta de mai bine de o luna provenind din enclava, potrivit Ministerului Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP.

- Forțele israeliene au deschis focul asupra unui grup de militanți palestinieni care incercau sa traverseze ilegal frontiera Fașiei Gaza cu Israelul, au transmis, duminica, autoritațile de la Tel Aviv, iar oficialii palestinieni au anunțat ca trei militanți au decedat, informeaza postul Euronews,…

- ​Specialiștii în securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o noua vulnerabilitate în procesoarele Intel, la doar trei luni dupa cea mai recenta alerta similara. Toate procesoarele moderne Intel sunt vizate de acest defect, fie ca sunt folosite de companii sau de oamenii de rând.…

- Femeia avea 54 de ani, iar baiatul opt ani, potrivit Antena 3. Barbatul, al treilea roman ranit in furtuna din Halkidiki, este soțul femeii și tatal copilului, potrivit Antena 3. El este in stare grava, in spital. Se pare ca vorbim de o familie numeroasa, cu mai mulți copii, cu toții aflandu-se…

- Patru ofițeri ai poliției federale din Irak au fost uciși marți intr-o explozie produsa in apropierea orașului Kirkuk, provocata de detonarea unei bombe, au anunțat doua surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de Reuters, scrie Mediafax.Explozia a avut loc in apropierea localitații…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat joi atacurile comise impotriva unor nave civile in Golf, in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate privind cooperarea dintre Natiunile Unite si Liga Araba, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Condamn orice atac asupra navelor…