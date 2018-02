Stiri pe aceeasi tema

- Alerta terorista, joi, la Bruxelles, cu doar o zi inainte de inceperea summit-ului Uniunii Europene (UE).Sute de agenti de politie au impanzit zona Jean-Baptiste Vanpe, unde exista suspiciuni privind prezenta unor indivizi inarmati intr-o cladire.

- Un barbat inarmat se afla intr-o cladire din Bruxelles. In apropiere se afla o școala primara. Poliția a stabilit un perimetru de securitate. Massive police operation ongoing in the #Forest area of #Brussels amid suspected presence of armed man/men in a building;…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- „Saptamana viitoare, la Bruxelles, voi avea intalnire cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si, bineinteles, intalnire cu comisarul european pe politici regionale, doamna Corina Cretu.…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in privinta alertei cu un plic suspect din imobilul in care isi desfasoara activitatea Sectiei Consulare a Amabasadei Romaniei la Bruxelles, ca nu a fost afectata integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman.

- Autoritatile belgiene au fost mobilizate vineri dupa-amiaza in centrul orasului Bruxelles, din cauza suspiciunilor unui atac cu antrax, in zona in care se afla Consulatul Romaniei, afirma surse citate de presa belgiana.

- Patru persoane au fost plasate în carantina în urma unei alerte cu antrax la Bruxelles. Pompierii au fost chemați în clarirea în care își are sediul secția consulara a României. La aceeași adresa, bulevartul Regent nr. 47-48, își au de asemenea sediile mai…

- Peste 1.200 de agenti de securitate de la Pyeongchang au contractat un norovirus si au fost retrasi din dispozitiv, cu doar cateva zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, au anuntat organizatorii, citati de lefigaro.fr. Dintre acestia, 41 de au resimtit duminica senzatii…

- Peste 1.200 de agenti de securitate au fost afectati de o epidemie si constransi sa se retraga de la Jocurile Olimpice 2018, au anuntat marti organizatorii competitiei de la PyeongChang, care va debuta oficial vineri, cu ceremonia de deschidere, informeaza AFP. Dintre cele 1.200 de persoane, 41 au acuzat…

- La doar cateva zile dupa ce Alina Cosovliu, politista transferata in Turcia pentru tratament, s-a stins din viata, acum, o alta femeie din cadrul MAPn a fost diagnosticata cu o boala grava si are nevoie de ajutor. Elena Cernica, o politista din Focsani in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a fost…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au sustinut o declaratie comuna de presa, pentru a prezenta concluziile dupa intalnirea pe care au avut-o in cursul diminetii. Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu Juncker si cu presedintele…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Presedintele Klaus Iohannis merge astazi la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, miercuri, pentru cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu ...

- Mesaj neașteptat publicat de polițistul Marian Godina! Acesta și-a manifestat dezamagirea fața de unii colegi care, potrivit acestuia, il vorbesc pe la colțuri, marturisind ca a anticipat de la bun inceput ca ii va fi greu. In plus, Godina afirma ca are semnale ca ar urma sa fie indepartat din funcție.

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la Penitenciarul Gherla, pentru soluționarea unei anchete privind traficul de droguri. Madaraș Andrei ar fi pe lista neagra a procurorilor, acesta fiind barbatul ce incerca sa introduca substanțe vegetale de culoare verzui-maronie, ascunse in captușeala de la…

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- Politistii caraseni au, incepand din aceasta saptamana, noi colegi. Conducerea Inspectoratului de Politie a Judetului Caras-Severin a anuntat ca nu mai putin de 13 agenti si-au inceput activitatea pe 27 decembrie. Cei 13 sunt absolventi ai unitatilor de invatamant ce apartin Ministerului Afacerilor…

- Florian Bodog, despre audierea de la DIICOT in cazul Lucan Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat, in calitate de martor, joi noaptea la DIICOT in dosarul Lucan. "În cursul zilei de ieri, am dat declarații complete, în calitate de martor, în acest dosar. Ca de…

- 2018, anul casatoriilor la Cluj? Record de inscrieri in prima zi din an. VEZI statistica pe 2017 170 de programari online de casatorii au fost efectuate in primele 35 de minute ale anului 2018. Pana la finele zilei, au fost programate 745 de nunti. În anul 2017 au fost emise:…

- Unde si cand pot plati clujenii taxele și impozite locale Luni, 8 ianuarie 2018 incepand cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii nr 1 și la toate primariile de cartier, iar de la 8.30 la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de pe strada Moților nr 7 se vor incasa toate tipurile de taxe și impozite…

- In luna ianuarie 2018, se desfașoara concursul de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca. Calendarul de admitere a fost devansat. Activitațile incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie — ziua examenului scris. In luna ianuarie a acestui an, Școala de Agenți de Poliție…

- Autoritatile din orasul New York vor proteja obiectivele turistice si locurile cele mai populare de atacuri teroriste cu vehicule prin instalarea a 1.500 de stalpi de securitate permanenti, a anuntat marti primarul metropolei americane, informeaza DPA. "Trebuie sa facem acest oras mult…

- Astazi, 30 decembrie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța s-au sesizat cu privire la faptul ca, un barbat...

- Incepand cu data de 21 decembrie, 13 noi agenți de poliție iși desfașoara activitatea in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare. Toți sunt absolvenți ai promoției 2016-2017, ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina, respectiv „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca și…

- Revenim cu informatii de ultima ora referitoare la stirea publicata in exclusivitate pe vasiledale.ro despre incidentul produs azinoapte intr-un club din municipiul Baia Mare. Va reamintim ca Paul Nicoara, angajat al firmei de securitate Quick Protect a avut prezenta de spirit de a observa un tanar…

- Uniunea Europeana va initia "contacte exploratorii" cu Londra privind legaturile cu Marea Britanie dupa Brexit, programat sa se produca la sfarsitul lui martie 2019, a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la capatul unui summit european la Bruxelles, informeaza AFP."In…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Euro in format extins, reuniune la care discuțiile s-au concentrat pe modalitațile de consolidare a Uniunii Economice și Monetare. Președintele Romaniei a apreciat faptul ca toate statele membre participa la Summit, inclusiv cele care nu fac parte…

- Liderii UE au decis cooperarea militara permanenta Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Liderii din Uniunea Europeana, întruniti la Bruxelles, au lansat structura unei cooperari militare permanente, care prefigureaza mai vechiul plan al apararii comune…

- Doi frati din comuna suceveana Ipotesti au fost implicati intr o altercatie, duminica seara, intr o statie de metrou din capitala Belgiei. Unul dintre ei a fost omorat, iar celalalt a ajuns in stare grava la spital.Cei doi romani, gemeni, au fost implicati intr o altercatie violenta produsa in statia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, intrebat fiind de modificarile la legile justitiei, ca acestea sunt facute la mare viteza si si-a aratat inca de la inceput scepticismul in privinta acestora. "Din capul locului mi-am exprimat scepticismul in privinta acestor modificari…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…

- Departamentul de Politie din New York va spori masurile de securite de Anul Nou, din moment ce sute de mii de oameni se aduna in mod traditional in Times Square pentru a celebra intrarea in noul an, au anuntat, marti, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit in numele celor…

- Candidatii recrutati pentru sustinerea examenului de admitere la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina- sesiunea ianuarie 2018, vor sustine evaluarea psihologica, in ziua de 8 decembrie , ora 08.00, la Colegiul Agricol „Sandu Aldea” din municipiul Calarasi.

- Vigilența crescuta la Bruxelles, odata cu apropierea Sarbatorilor. Se implinesc trei ani de cand pe strazile Capitalei belgiene patruleaza militari. Dar in aceasta perioada sunt mai solicitați ca niciodata, deși nu exista o amenințare specifica.

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, a pledat vineri vinovat la acuzatia ca a facut declaratii false FBI cu privire la contactele sale cu diplomatul rus Serghei Kisliak, relateaza The Associated Press.Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei…

- O alerta cu bomba la Primaria Perșinari a pus pe jar polițiștii din localitatea dambovițeana. Un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca a amplasat un dispozitiv explozibil in autoturismul primarului. Un tanar de 16 ani a sunat la 112 și a spus ca a amplasat o bomba in mașina primarului din Perșinari.…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Alerta de securitate în centrul Londrei. Mai multe zone au fost izolate din cauza prezentei unui vehicul suspect. Un robot al echipelor pirotehnice verifica un vehicul suspect marca Ford Focus stationat în fata imobilului. Sute de agenti de politie si militari au fost mobilizati…

- Autoritatile britanice au lansat marti o alerta de securitate, izoland zone din centrul Londrei din cauza prezentei unui vehicul suspect, afirma surse citate de presa locala. Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor…

- Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor pirotehnice verifica un vehicul suspect marca Ford Focus stationat in fata imobilului, scrie Mediafax. Potrivit martorilor, autoritatile au efectuat o explozie controlata, iar,…

- La parada de Ziua Naționala a Romaniei, care va avea loc in București, vor participa și 58 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, care vor fi insoțiți de opt cadre didactice. Este al doilea an consecutiv și pentru a treia oara in ultimii zece ani cand elevi ai Școlii de…

- Antrenamentul general pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, de vineri, 1 Decembrie 2017, a avut loc in zona Arcului de Triumf. "Suntem peste 3.500 de militari, atat din MApN, cat si din MAI si SRI, avem peste 350 de mijloace tehnice, 50 de aeronave, 18 unitati calare si suntem…