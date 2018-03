Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava…

- Actorul de comedie Eddie Murphy, in varsta de 56 de ani, il va juca pe fratele lui Arnold Schwarzenegger si Danny DeVito in filmul „Tripleții”. Vestea a fost confirmata de insuși Schwarzenegger la festivalul SXSW din Austin, Texas. Fostul guvernator anunțase planurile pentru un sequel al filmului, sub…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP.Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.…

- O descoperire cumplita iese la iveala in dosarul unei crime petrecute in urma cu zece ani a socat autoritatile și opinia publica. O indragita vedeta de televiziune a fost gasita fara suflare, pe marginea drumului, insa ororile nu s-au oprit aici.

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 17.40, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a parasit partea carosabila și a lovit un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, șoferul a fost ranit, probabil ușor. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Codrin Scutaru, fost secretar de stat si consilier al Primului Ministru, a fost numit deputy managing director al sucursalei din Romania a McGuireWoods Consulting, una dintre cele mai importante companii de afaceri publice din SUA "Numirea lui Codrin Scutaru in functia de deputy…

- Un accident mortal de circulație a avut loc, ieri, pe un drum din vestul țarii. Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Varadia, județul Caraș-Severin, a fost gasit mort la marginea drumului. Potrivit polițiștilor, barbatul a fost accidentat de un șofer care mai apoi a fugit de la locul accidentului.…

- O femeie a intrat cu mașina intr-o bariera de la Casa Alba, declanșand astfel o alerta de securitate. Ea a fost arestata de Secret Service, serviciul insarcinat cu protecția președintelui american, relateaza BBC News. Donald Trump se afla in reședința prezidențiala, avand o intalnire cu premierul Australiei,…

- Sute de agenti de politie au lansat, joi, o vasta operatiune de securitate in zona Saint-Denis din Bruxelles, afirma surse locale citate de presa belgiana. UPDATE: Alerta de securitate s-a incheiat.

- Primarul suburbiei Forest, Marc-Jean Ghyssels, a declarat ca exista suspiciuni privind prezenta unor indivizi inarmati intr-o cladire din zona Jean-Baptiste Vanpe. "A fost instituit un perimetru de securitate", a declarat Marc-Jean Ghyssels pentru postul RTBF, citat de Mediafax. Vineri,…

- Un studiu realizat de neurologii de la University of California pe o perioada de 15 ani pe 1700 de persoane peste 90 de ani arata ca persoanele care au consumat in jur de doua pahare de bere sau vin pe zi au avut cu 18 % mai mici șanse de a muri prematur, scrie Chicago Tribune. In același timp, subiecții…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- Doi tineri si-au pierdut viata, duminica seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un copac de pe marginea drumului, in comuna Botoroaga, judetul Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Echipa de securitate a Prințului Charles a simțit nevoia sa intervina atunci cand o admiratoare s-a apropiat mai mult decat era așteptat de viitorul rege al Marii Britanii. Charles se afla intr-o vizita oficiala la Catedrala Durham, ieri, cand o tanara a sarit, efectiv, sa-l imbrațișeze.…

- Jandarmii montani au plecat in cautarea a trei tineri, doi baieti de 21 de ani si o fata de 18 ani, care s-au ratacit in Masivul Postavarul. Apelul la 112, pentru a cere ajutorul, a avut loc la ora 17.35. „Imediat s-a luat legatura cu Marius Vlad, seful postului de Jandarmerie Montanta din Postavaru,…

- Pentru fiecare ieșire in public a regalitaților exista un protocol bine stabilit. Este de notorietate faptul ca nu este acceptat ca cei care intalnesc capete regale nu au voie sa le intinda mana in semn de salut ori sa le ceara autografe. Ei bine, o admiratoare de-ale lui Charles n-a mai ținut cont…

- Persoanele care doresc sa urce catre Rapa Roșie, utilizand drumul de legatura care pleaca din Daia Romana, sunt intampinați de o priveliște de-a dreptul dezolanta. Zona a fost transformata in groapa de gunoi – un adevarat focar de infecție – unde au fost aruncate tot felul de deșeuri menajere și chiar…

- O femeie a fost ranita, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 75, sectorul de drum dintre Baia de Arieș și Muncel. Potrivit IPJ Alba, aceasta a fost acroșata de un autoturism, in timp ce se deplasa pe partea carosabila. Șoferul a fost testat cu alcoolscopul, rezultatul fiind negativ. Persoana…

- Pe fondul retragerii Statelor Unite de pe pozitia dominanta in lume, Europa trebuie sa-si defineasca propriul viitor. Aceasta idee va sta pe masa Conferintei de Securitate de la Munchen, dupa cum arata raportul premergator.

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Zlatna au fost sesizați, luni, prin plangere, de catre Primaria orașului Zlatna, cu privire la faptul, ca la data de 03.02.2018, persoane necunoscute au distrus un numar de 11 banci care fac parte din mobilierul stradal și care erau amplasate pe marginea drumului…

- Trei tineri care „s-au razbunat” pe niste banci amplasate pe marginea drumului, la Fenes – Zlatna, s-au ales cu dosar penal pentru distrugere. Faptele au fost reclamate politiei, in 5 februarie. Potrivit IPJ Alba, luni, politistii din cadrul Politiei Orasului Zlatna au fost sesizați prin plangere de…

- Kate McClure, o tanara din Statele Unite, a avut parte de o lecție de viața pe care nu o va uita prea curand. Iși conducea mașina pe o autostrada din Philadelphia, cand a realizat ca a ramas fara carburant.

- Polițiștii suceveni au fost anunțați in timpul nopții de joi spre vineri despre producerea unui eveniment rutier in urma caruia au fost avariate trei autoturisme. Incidentul a fost anunțat in jurul orei 01.50, polițiștii deplasandu-se pe strada Cuza Voda din cartierul Burdujeni, pentru demararea ...

- In zilele noastre, societatea in care traim este tot mai egoista si ocupata pentru a mai acorda atentie celor din jur. Cu toate acestea, o tanara care mergea singura pe autostrada, are dovada clara ca inca mai exista speranta. Intr-o situatie in care totul mergea prost, o persoana minunata a aparut…

- Un accident rutier s-a petrecut vineri dupa-amiaza, in satul Craiva din comuna Cricau, județul Alba. Din primele informații, un autoturism marca BMW a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. Cel mai probabil, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Potrivit…

- Seful serviciului de informatii german, Hans-Georg Maassen, doreste ca guvernul sa revizuiasca legile ce restrictioneaza supravegherea minorilor, pentru a putea fi gestionat astfel riscul reprezentat de combatantii islamisti care revin acasa ca 'agenti inactivi' si care ar putea comite atacuri, relateaza…

- Trei indivizi s-au oferit sa-l duca pe un barbat acasa, la Vernești, cu mașina, insa, profitand ca era beat crița, l-au batut pana l-au lasat lat pe șosea, nu inainte de a-i lua telefonul. Deși nu se putea ține pe picioare, omul a reușit sa opreasca o mașina și sa roage șoferul sa sune la […] Articolul…

- Un camion s-a rasturnat in afara carosabilului, marți dimineața, pe DN7, intre localitațile Șibot și Vinerea. Potrivit IPJ Alba, accidentul a fost anunțat prin 112, iar in urma acestuia nu au existat persoane ranite. Nu se cunoaște cauza accidentului, insa cel mai probabil soferul nu a adaptat viteza…

- Dupa ce codul portacaliu de ninsori a cauzat zeci de accidente rutiere, se pare ca șoferii au o noua problema, și anume peleiul format peste noapte.In aceasta dimineața un automobil, model Nissan, a derapat pe strada Calea Orheiului-Ceucari și a lovit un gard de pe marginea drumului.

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.Potrivit datelor furnizate…

- De inca aproximativ 4.000 de locuri de parcare mai are nevoie Baia Mare, in contextul in care zilnic sunt utilizate aproape 8.600 vehicule pentru realizarea de deplasari, fiind disponibile doar in jur de 4.500 locuri, conform unui raport inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului…

- O alerta de securitate a fost declansata miercuri la ambasada Statelor Unite din orasul Copenhaga, dupa descoperirea unui "obiect suspect", anunta autoritatile daneze. Ulterior, politia a anuntat ca obiectul descoperit nu reprezinta vreun pericol

- Omul legii a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate in mod ilegal si influentarea declaratiilor. Cumnatul politistului, inculpat si el in acelasi dosar, a primit o pedeapsa cu suspendare pentru lipsire de libertate si a fost obligat sa pesteze munca in folosul comunitatii.

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit marti, intr-un accident rutier, pe DN 7 Arad-Nadlac, dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de deplasare a masinii, intrand in coliziune cu semiremorca unui autotren stationat in afara partii carosabile a soselei, potrivit Inspectoratului de Politie…

- Alerta în cadrul serviciilor secrete din Statele Unite. Personalul Agentiei Nationale de Securitate pleaca în masa în sectorul privat din cauza salariilor mici, a moralului scazut sau a procesului defectuos de reorganizare.

- Un tinar de 22 de ani, din Bosanci, a fost ranit, dupa ce s-a izbit cu mașina in colțul unui imobil de pe marginea DN2H, la Milișauți. Accidentul a avut loc la o ora dupa miezul nopții trecute, din cauza ca tinarul nu a adaptat viteza intr-o curba. El a fost verificat cu aparatul etilotest, […]

- Accident grav, in aceasta seara, pe DN2 E85, la Cioranca. O femeie a fost acrosata de un autovehicul, in timp ce se afla pe marginea soselei. Persoana accidentata a fost preluata de ambulanta, dupa ce a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Depozitul ilegal de lesuri, in fapt o adevarata bomba biologica, a fost descoperit din intamplare. Prima concluzie ar fi ca resturile in putrefactie, provenind de la sute de animale de talie mare, sunt dovezile existentei unor abatoare ilegale in zona.

- Un accident rutier s-a petrecut pe DN 74, intre Alba Iulia și Zlatna. O mașina a ajuns cu roțile in sus, pe marginea drumului. Pe imaginile surprinse luni de un cititor Alba24 pe DN 74, intre Feneș și Valea Mica, se poate observa o mașina marca Renault, rasturnata pe cupeu, pe marginea drumului. Potrivit…

- Fratele instrainat și fara casa al cantareței milionare Madonna a fost reprimit sa locuiasca alaturi de familie dupa ce a trait șapte ani pe strazile din Michigan. Anthony Ciccone, 61 de ani, care a acuzat-o in trecut pe sora lui faimoasa ca nu ii pasa de el, s-a luptat cu alcoolismul mulți ani, potrivit dailymail.co.uk.…

- Carlos Sainz este un caștig pentru Formula 1 și un pilot ce se poate lupta pentru victorii cu un monopost potrivit, acesta reușind multe clasari in puncte in cele trei sezoane in Marele Circ. Pilotul spaniol a terminat sezonul F1 2017 la Renault F1 Team (prima sa cursa cu echipa franceza find in Austin,…