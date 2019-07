Este alerta la gradina zoologica din Galati, dupa ce in apropiere au fost descoperiti doi porci mistreti morti, infestati cu pesta porcina. Autoritatile au impus masuri drastice. Toti mistretii aflati in libertate vor fi sacrificati. Si cainii maidanezi din apropierea gradinii zoologice ar putea fi ucisi pentru a nu raspandi virusul. 22 de porci vietnamezi The post Alerta de pesta porcina la Zoo Galati. Masurile sunt drastice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .