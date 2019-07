Stiri pe aceeasi tema

- Animalele prezentau simptomele specifice bolii, insa prezenta virusului nu a fost, deocamdata, confirmata. Probele au fost trimise la laboratorul de referinta. Autoritatile recomanda galatenilor care merg la agrement in padurea Garboavele sa ramana in zonele amenajate, mai ales daca au animale de companie…

- Focarele de pesta porcina africana depistate in județul Dolj creeaza neliniște și in județul vecin Mehedinți. Chiar daca in acest județ nu exista cazuri depistate, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți a intrat in alerta maxima. Au fost deja dispuse masuri specifice,…

- Este din nou alerta de pesta porcina africana in judetul Dolj dupa ce mai multe focare au fost confirmate in localitatile de la sud de Dunare. Autoritatile spun ca virusul ar fi fost adus de mai multi porci mistreti gasiti morti pe un fond de vanatoare.

- S-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii dintr-o gospodarie particulara situata in Orașul Pogoanele. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și Sanatate…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, dupa identificarea unui porc mistreț mort pe fondul de vanatoare nr. 42 Valea Chioarului. Dupa recoltarea și analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a confirmat prezența…

- Este alerta in judetul Prahova, dupa ce pe fondul de vanatoare au fost confirmate sapte cazuri de pesta porcina africana la mistret! Sase comune, situate pe o raza de 13 kilometri, sunt in carantina.

- ALARMA… Comitetul judetean pentru Combaterea Bolilor s-a intrunit in sedinta miercuri, 24 aprilie, in vederea aprobarii unor masuri de prevenire a aparitiei focarelor de pesta porcina africana pe teritoriul judetului Vaslui. Hotararile au fost luate in contextul confirmarii a doua noi focare de pesta…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat in comuna Corbeni din nord-vestul judetului Arges, a anuntat, marti, Institutia Prefectului. "Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a...