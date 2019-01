Stiri pe aceeasi tema

- În weekend, vremea va fi rece, iar temperatura minima va ajunge la -15 grade în Maramures, Transilvania si Crisana, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizând ca, în aproape toata tara va

- In weekend, vremea va fi rece, iar temperatura minima va ajunge la -15 grade in Maramures, Transilvania si Crisana, anunta reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), precizand ca, in aproape toata tara va ninge. In Capitala, se va inregistra un grad Celsius ziua si -6 noaptea.Citește…

- In weekend, vremea va fi rece, iar temperatura minima va ajunge la -15 grade in Maramures, Transilvania si Crisana, anunta reprezentantii ... The post Alerta ANM: Ninsori, in aproape toata tara. Temperaturile vor ajunge la -15 grade Celsius. Ger de luni appeared first on Renasterea banateana .

- In weekend, vremea va fi rece, iar temperatura minima va ajunge la -15 grade in Maramures, Transilvania si Crisana, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca, in aproape toata tara va ninge. In Capitala, se va inregistra un grad Celsius ziua si -6 noaptea.

- Meteorologii au venit cu noi precizari despre cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Vom avea parte de ninsori, iar ultima saptamana din 2018 se anunța a fi una geroasa. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarea despre vreme, valabila in intervalul 24 decembrie – 21 ianuarie…

- PROGNOZA METEO NOIEMBRIE. Situata la hotarul dintre toamna si iarna, luna noiembrie mai pastreaza, cel putin in prima sa decada, caracteristici ale sezonului de toamna, dar treptat, spre sfarsitul lunii, lapovita si uneori ninsoarea anunta sosirea iernii. In noptile senine, frigul este adesea patrunzator,…

- In noaptea de marți spre miercuri (23/24 octombrie), in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania vantul va avea intensificari cu viteze de 55-60 km/h, iar pentru intervale scurte de timp vor fi rafale de peste 65-70 km/h. In aceste regiuni, va ploua pe arii relativ extinse, iar cantitațile de apa vor…

- Salajul se afla sub cod galben de vant de marti, 23 octombrie, ora 22, pana joi, 22 octombrie, ora 22, potrivit unei avertizari a Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, in nopate de marti spre miercuri, in Banat, Crisana, Maramures si Transilvania, vantul va avea intensificari cu viteze de…