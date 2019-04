Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a extins sesizarea din oficiu in legatura cu alte doua cazuri de meningita, face demersuri si monitorizeaza fenomenul Avocatul Poporului a extins sesizarea din oficiu in legatura cu alte doua cazuri de meningita, face demersuri si monitorizeaza fenomenul. Mass-media relateaza despre…

- UPDATE – A aparut un nou caz grav de meningita. O adolescenta in varsta de 17 din Vaslui este in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, fiind suspecta de meningita meningococica. Fata, care provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului, a fost adusa ieri la spitalul…

- Avocatul Poporului anunța ca instituția s-a autosesizat in cazul elevei de la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București care a murit din cauza meningitei. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatații și protecția…

- Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu referitor la posibila agresiune comisa de profesorul de religie asupra unui elev la scoala din localitatea Baranca, judetul Botosani. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la posibilul caz de violenta al unui profesor de religie…

- „Am vazut titluri, tensiuni in coaliție, ziariștii m-au intrebat cum merg negocierile. Și noi de la ALDE și cei de la PSD am urmarit același obiectiv. Nu au fost negocieri, ci discuții. Obiectivul a fost realizarea unui buget axat pe investiții. Ceilalți colegi de la PSD au vrut același lucru. Scopul,…