- Meteorologii anunta ca riscul de producere a avalanselor, in mai multe masive, este insemnat, pana sambata seara, la altitudini de peste 1.800 de metri, deoarece stratul de zapada este instabil. La Balea Lac zapada are aproape un metru si jumatate, iar la Sinaia depaseste jumatate de metru.

- Documente atasate: Zonele cu risc ridicat de avalansa Starea stratului de zapada In ultimele 24 ore vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse a nins, in general slab. Vantul a suflat in general moderat, cu rafale de 50-60 km/h in majoritatea masivelor,…

- Meteorologii anunta, miercuri, ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. La Balea Lac, in judetul Sibiu, zapada masoara 1,5 metri.

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, de ploaie ce se va transforma in lapovița și ninsoare, valabila incepand de luni, ora 12:00 și pana marți la aceeași ora. ANM arata ca la finalul acestui intervalul de timp, stratul de zapada va fi de 8 centimetri.„Vremea va fi inchisa.…

- Documente atasate: Alerta de avalansa Intervalul 16.12.2016 ora 20 – 17.12.2017 ora 20: Vremea se menine inchisa. Cerul va fi noros și va continua sa ninga in intrega zona montana. Trecator la altitudini mai mici de 1500 metri precipitațiile pot fi și mixte, favorizand depunerea de polei.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete din partea de est si sud-est a tarii, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:30, in judetele Ialomita si Braila, ceata…

- Meteorologii anunța ca vine urgia peste Romania, in doar cateva zile! Prognoza meteo anunța fenomene meteo extreme in mai multe regiuni ale țarii. Cand se intampla și la ce ar trebui sa ne așteptam?

- Inceputul saptamanii viitoare vine cu un nou val de frig in Romania, iar temperaturile se vor situa sub normalul acestei perioade, susțin meteorologii.Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor scrisorii impotriva lui Liviu Dragnea: surprize URIAȘE in randul 'puciștilor'/SURSE…