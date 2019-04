Stiri pe aceeasi tema

- „Am venit aici sa anuntam publicul faptul ca am deschis legatura rutiera – cum au denumit-o in proiect cei care l-au facut, a spus primarul Ioan Popa. Este vorba practic de un drum care scurteaza accesul spre Oravita, Moldova Noua si evident spre Serbia, pentru cei care vin din Govandari…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, doua avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in orele urmatoare in localitati din judetul Caras-Severin si in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Comunitatea Calea ferata Oravița - Anina a demarat o strangere de semnaturi in vederea alcatuirii unei liste ce va fi trimisa Consiliului Județean Timiș... The post Banațenii cer redeschiderea traficului de calatori pe relația Timișoara Nord – Varșeț appeared first on Renasterea banateana .

- „Incepand cu data de 24 februarie s-a disputat partida ACS Buchin – A.S. Progresul Ezeriș, scor final 3-4, iar la sfarșitul saptamanii trecute s-a disputat jocul dintre ACS Viitorul Vrani – C.S. Moldova Noua, scor final 2-1. Acest rezultat este unul supriza, echipa din Vrani se pare ca a…

- Conform avertizarii nowcasting emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, pana la ora 10.30, in localitați din Timiș și Caraș-Severin este ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. In Timiș sunt afectate localitațile Deta, Gataia, Jamu…

- „M-am implicat in acest proiect pentru aceste fete extraordinare care vor sa joace fotbal. Incercam sa fim alaturi de ele sa-și dezvolte aceasta pasiune și am programat acest meci amical cu Gloria tocmai pentru a ne pregati in aceasta perioada de pauza competiționala. Sunt mulțumit de fete,…

- Meteorologii au emis, marți, cod galben de ninsori valabil pana miercuri, ora 10:00, in județele Mehedinți, Gorj, Valcea și in cea mai mare parte a județelor Argeș și Caraș-Severin, acolo unde stratul de zapada nou depus va fi consistent. Potrivit ANM, in Munții Banatului și in cea mai mare parte a…

- Semnaland prezenta in peisaj si fenomenului meteo care duce la diminuarea vizibilitatii in trafic, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, luni, o atentionare nowcasting COD GALBEN. Valabila in intervalul orar 11-14, avertizarea cuprinde mai multe localitati de pe raza judetului…