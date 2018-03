Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pana in data de 31 martie, care vizeaza cresteri importante de debite si posibila depasire a cotelor de aparare, trei judete fiind vizate de posibile inundatii.

- INHGA a emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu pana pe 31 martie pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat, vineri, informarea meteorologica care era in vigoare de joi seara si anunta cod portocaliu de viscol, ninsori abundente si vizibilitate scazuta in Bucuresti si zece judete. Alte 17 judete sunt sub cod galben.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a decis, joi, inchiderea scolilor din judet pentru ziua de vineri, din cauza vremii. In conditiile in care Administratia Nationala de Meteorologie a instituit cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- La spitalele din Teleorman vor fi aduse, din aceasta seara, 30 de persoane ce necesita dializa si gravide in ultimul trimestru de sarcina. Vineri, 23 martie, elevii nu vor merge la scoala. Sunt doar doua dintre masurile luate joi dimineata de autoritati din pricina codului portocaliu care va intra in…

- Cod portocaliu privind creșteri de nivel și debite cu depașirea cotelor de aparare, valabil pana la sfarșitul lunii, pe sectorul romanesc al Dunarii. Este vorba, mai exact, de județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu Tulcea Constanța, Braila.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti a emis astazi atentionari cod galben si cod portocaliu de inundatii pentru mai multe judete din tara, printre care si Constanta.Potrivit INHGA, bazinele hidrografice afectate sunt pe Dunare ndash; sector aval de S.H.E.N. Portile de…

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Ea intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In toata aceasta perioada, va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara, scrie ...

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si Cod galben pentru rauri din 22 de judete, scrie Agerpres. Potrivit hidrologilor, pana luni, la ora 20:00, se ...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete, valabile incepand de sambata, pana luni. Potrivit hidrologilor, de sambata, ora 16:00, pana luni, la ora 12:00, se instituie Cod portocaliu pe raurile din bazinul hidrografic…

- Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 11 judete, valabile incepand de sambata, pana luni. Viyate sunt si judetele Olteniei. O avertizare Cod galben a fost emisa pentru ...

- Pericol pe Dunare, dupa topirea zapezii și ploile abundente din ultimele zile. Debitul fluviului a depașit 9.000 de metri cubi pe secunda și ar putea atinge cota de atenție la Calafat in urmatoarele zile. La Cozia, in Mehedinți, se pregatește consolidarea digului ridicat in 2016.

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, ca urmare a precipitatiilor lichide prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari hidrologice.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, astazi, o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Vedeți și Avertizare hidrologica: Cod galben de INUNDAȚII in județul Alba, pana sambata seara…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis pentru județul Cluj o avertizare hidrologica COD PORTOCALIU de inundații. Avertizarea este valabila incepand de duminica,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana luni seara, in bazine hidrografice din partea de vest, nor și sud a țarii. Afectate sunt și județele de pe Valea Someșului, care sunt sub cod portocaliu.

- Bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare din judetele Harghita si Brasov au fost sub cod rosu de inundatii, conform unei alte avertizari emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Si in Dambovita au fost probleme in urma precipitatiilor. Pompierii au fost…

- Atentionarea hidrologica emisa la inceputul acestei saptamani, de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Cod Galben, pentru judetul Alba, a fost prelungita pana vineri seara, fiind vizat bazinul raului Mures, dar si al Tarnavelor. Avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Mai multe alerte de inundații, valabile pana miercuri, la ora 22.00, au fost emise de hidrologi, in condițiile in care și ANM a anunțat o informare meteo de ploi și vijelii ( VEZI DETALII ), de asemenea in vigoare pana maine.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis avertizari cod galben si cod portocaliu de inundatii pe mai multe rauri din tara. Sunt vizate bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur,...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj.

- Se anunța inundații semnificative in doua județe - Giurgiu și Teleorman, pentru acestea existand și un cod portocaliu de avertizare. MAi mult alte 12 județe sunt sub incidența codului galben de inundații.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti a emis o avertizare tip cod galben valabila pentru mai multe rauri din judetul Caras-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel ca specialistii se asteapta la cresteri importante de debite. INHGA a precizat…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare hidrologica de cod galben, valabila incepand de astazi, pana in maine, la ora 12.00. Printre bazinele hidrografice afectate se numara si cele din judetele Arad, Timis si Caras-Severin. Sunt vizate raurile Crisul Alb, Bega,…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub cod galben.

- Meteorologii au emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi.

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete…

- O atentionare cod galben emisa de hidrologi si vizand scurgeri importante pe versanti, viituri rapide si cresteri de debite pe unele rauri din cincisprezece judete a intrat in vigoare sambata dimineata, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizand ca sunt posibile inundatii…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.Potrivit Administratiei Nationale de…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente....

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pana la miezul noptii in doua bazine hidrografice. Conform prognozei hidrologilor, pana la ora 00:00, ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor…

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia,...

