- TOT CE TREBUIE SA STII DESPRE ALOCATIE 2018: Alocatie copii 2018 – BeneficiariPotrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința de miercuri, 31 ianuarie, regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora. Beneficiaza de prevederile acestui…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica care a intrat in vigoare aseara, la ora 20.00, si este valabila pana in aceasta seara, la ora 20.00. Fenomenele vizate sunt ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord vest si centru.…

- Dupa ce indragita artista Andra a fost in centrul atenției presei dupa ce ar fi cerut suma de 10.000 de euro pentru un concert intr-un oraș din Romania, Mircea Beadea a tinuta sa faca mai multe remarci legate de acest subiect. Mai exact, realizatorul TV susține ca nu este normal ca primariile in loc…

- Retailerii si-au continuat expansiunea in 2017, efervescenta fiind condusa de discoun­teri precum Pepco, care a inaugurat 55 de lo­catii noi, si JYSK, cu 15 locatii noi, in timp ce supermarketurile au fost cei mai activi jucatori, Profi cu 195 de magazine, iar Mega Image cu 69 de magazine noi, potrivit…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Aici se vor stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit SMFN, navele celor doua grupari navale permanente ale NATO, SNMG-2…

- Femeia injunghiata intr-o gradinița a murit la spital. Atacul a avut loc in sediul gradiniței particulare din sectorul 2, pe strada Agricultori nr. 54 A, din București, in zona Vatra Luminoasa, chiar in biroul ei. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca unitatea educaționala nu avea autorizație de…

- Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, de…

- Consiliul Judetean Dambovita, Complexul National Muzeal “Curtea Domneasca“ Targoviste, Universitatea „Valahia” din Targoviste, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din Post-ul DEZBATERE: „Unirea Principatelor de la 1859: intre importanta istorica si cunoastere” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In acest sens, au fost emise mai multe coduri de atentionare meteorologica. Astfel, este in vigoare un cod portocaliu de ninsoare si vant puternic in regiunile: Vidin, Montana,Vrata, Pleven, Loveci, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Targoviste, Razgrad, Silistra si Sumen, zone in care vor cadea insemnate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 22-23 ianuarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat…

- Meteorologii au emis ieri atentionare cod galben de ninsori si vânt pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. „Facem din nou apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele…

- S-au stabilit toate cele patru calificate in Final Four-ul Cupei Romaniei la volei feminin. In ultimele doua meciuri retur ale sferturilor de finala, CSM Bucuresti a invins cu scorul de 3-0 pe Agroland Timisoara, iar CSM Targoviste a dispus cu acelasi scor de CSM Lugoj. Cum si in tur, cele doua echipe…

- In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile vor persista si vor cadea precipitatii, mai ales sub forma de ploaie - ziua si predominant ninsori noaptea. La munte va ninge. In restul teritoriului, cerul va fi variabil cu innorari si precipitatii slabe, insa pe arii mai restranse, indeosebi…

- Moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria urmeaza sa țina cont ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, in perioada 15-16 ianuarie 2018, 15 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Pleven, Veliko Tirnovo, Gabrovo, Loveci, Sofia…

- Avertizarea de cod galben de ninsori vizeaza Vidin, Montana, Vrața, Pleven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Loveci, Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Smolian și Plovdiv. Se recomanda urmarirea situației din zonele respective, iar șoferii sa conduca preventiv, sa respecte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, pentru perioada 13-14 Ianuarie 2018, 8 regiuni: Montana, Vrața, Loveci, Gabrovo, Pazardjik,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 8-21 ianuarie, in regiuni din tara. In Transilvania, temperaturile vor fi in scadere, in aceasta saptamana, insa ulterior se va incalzi usor. Precipitatii sub forma de ninsoare sunt asteptate in intervalele 10-13 ianuarie,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Romana a acordat 17.193 castiguri in valoare totala de 573.400 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strâng semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinând ca doresc fie autonomie, fie alipirea la România, relateaza miercuri postul de televiziune bulgar NOVA, citat de novinite.com.…

- Sfarsitul de an il prinde din nou in spatele gratiilor pe Robert Bucuresteanu cunoscut drept Generalu din Targoviste. Liderul clanului care a bagat spaima in ribalii damboviteni a fost mai intai retinut pentru 24 de ore, potrivit mditv.ro, fiindA banuit de comiterea infractiunilor de santaj, lovire…

- Moș Craciun l-a insoțit, astazi, pe deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu, la Școala Smaranda Gheorghiu din Targoviște, școala multietnica in Post-ul Surprize din partea deputatului Dumitru Lupescu pentru elevii de la Smaranda Gheorghiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru marti un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru trei regiuni: Smolyan, Kardjali…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru data de 19 decembrie 2017 un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru 3 regiuni ale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est, intensificari ale vantului in est si sud est, valabila pana astazi la ora 15.00In acest timp in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei vor fi precipitatii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis un cod galben de precipitații, care vor inregistra valori de peste 20 l/m2, pentru 4 regiuni, dupa cum urmeaza: Kardjali, Haskovo, Yambol…

- S.C. Aso Cromsteel S.A. angajeaza Asistent comercial Cerintele postului sunt : – Foarte bune cunsostinte de operare PC – Cunostinte avansate de Post-ul S.C. Aso Cromsteel S.A. Targoviște angajeaza asistent comercial apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru duminica, un cod galben de atenționare pentru vant puternic. Potrivit unui comunicat remis, duminica, AGERPRES,…

- MAE atentioneaza cetatenii romani care vor sa mearga in Bulgaria ca 16 din cele 28 de regiuni din Bulgaria se afla duminica sub atentionare de vant puternic. Potrivit MAE, institutul meteo bulgar a emis pentru duminica un cod galben de atentionare pentru vant puternic pentru regiunile Vidin, Montana,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis, pentru data de 10 decembrie 2017, un cod galben de atentionare pentru vant puternic, care va inregistra valori medii de 14 17m s, cu viteza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru data de 10 decembrie 2017, un cod galben de atenționare pentru vant puternic, care va inregistra valori medii de 14-17m/s, cu…

- Un barbat de 60 de ani din comuna Ulmi, s-a ales cu dosar penal dupa ce a plimbat o vulpe Post-ul TARGOVIȘTE: Dosar penal pentru un barbat care a omorat o vulpe, dupa care a plimbat-o prin oraș apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafenculdquo;, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, asistent medical de radiologie in Compartimentul Computer Tomograf din Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala…

- IMAGINI Tragedie rutiera in urma cu putin timp.O FAMILIE DISTRUSA. O femeie si copilul sau de 10 ani au murit. Un tir incarcat cu var stins și un autoturism impact MORTAL. FOTO O femeie și copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut…

- ANM e emis o INFORMARE METEOROLOGICA de ploi moderate cantitativ, precipitații mixte, predominant ninsori la munte și intensificari ale vantului, incepand de astazi, de la ora 21:00 si pana maine la ora 18:00. In intervalul menționat vor fi precipitații in majoritatea regiunilor. In sudul și centrul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis cod galben pentru vant puternic ce poate atinge la rafala viteze de pana la 25 m/sec., pentru urmatoarele 24 ore, in 26 din cele 28…

- Prima activitate la nivel județean din cadrul Proiectului: ”Centenarul Marii Uniri” s-a desfașurat miercuri la Muzeul Tiparului din Targoviște, Post-ul Romania Mare – un vis devenit realitate!, un concurs cu tradiție la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Odata cu venirea vremii reci trebuie sa acordam atenție echiparii automobilului nostru pentru iarna. Așa cum noi ne schimbam piesele vestimentare lejere cu altele care ne izoleaza de frig, așa și masinii trebuie sa ii dam ce ii trebuie pentru a funcționa la fel de bine ca in restul anului.

- Un grav accident a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul avand loc in conditiile in care in zona este ceata, iar vizibilitatea…

- Primaria Comunei Stolnici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacante de inspector (agent agricol), clasa I, grad profesional debutant, cadrul Compartimentului Agricultura, Cadastru si registrul agricol. Conditiile specifice necesare…

- Patinoarul Arsenal se va deschide in acest an, pe 30 noiembrie, de la ora 17:00. Reprezentanții patinoarului au luat aceasta decizie Post-ul TARGOVIȘTE: A inceput montarea patinoarului Arsenal! Cand este programata deschiderea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Propunerea legislativa, cu caracter organic, nu a intrunit luni numarul necesar de voturi favorabile pentru adoptare (30 de voturi "pentru" si 60 "impotriva"). "Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, conditiile prevazute…

- La cincizeci de ani de la inființare, Școala Gimnaziala Mihai Viteazul, Targoviște imparte bucuria jubileului cu elevii din 20 de Post-ul „Cvintetul toamnei”, un concurs cu tradiție la Școala Gimnaziala Mihai Viteazul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa ce s-a aflat ca deținutul Andrei Braguța a decedat cel mai probabil din cauza ca a fost batut de colegii de celula, în Moldova lumea a început sa vorbeasca despre condițiile precare din sistemul penitenciar din țara. © Sputnik/ Мирослав РотарьDeținut sau pacient? Noi suspendari in…

- La patru zile dupa prima infrangere stagionala suferita pe teren propriu, in etapa a cincea, contra bucureștencelor de la CSM, voleibalistele Științei Bacau au parte de un nou test dificil. Astazi, de la ora 17.45 (in direct pe Digisport), studentele evolueaza pe terenul celor de la CSM Targoviște in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a explicat prezenta in numar foarte mare a jandarmilor luni dimineata la DNA, unde a fost prezent liderul PSD, Liviu Dragnea, prin faptul ca rolul jandarmilor este de a asigura ordinea publica, iar Jandarmeria si-a marit dispozitivul pentru a fi evitate eventuale…

- Stadion: Comunal (Afumati – Ilfov). Spectatori: 400 CS Afumati: Marinescu – Onea, Patriche, Buzea, Perju – Tudorache, Olariu, Avram, Buduroi – V. Stefan, Dedu. Antrenor: Vasile Neagu. Chindia: Popescu – Ciobotariu, Vatavu, Ispas, Martac – C. Negut, L. Mihai, Honciu, Stoica (C. Matei) – Cherchez (Batfoi),…